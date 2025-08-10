Opinión
El estirón definitivo para la sidra asturiana
La bebida regional por excelencia, elemento de cohesión emocional y social y pilar de un sistema gastronómico propio, todavía puede aportar más como revulsivo económico
La de la sidra, como la de la propia Asturias, es una historia de supervivencia. Con un pasado plagado de altibajos, ha sabido renacer tras cada golpe. Una bebida campesina y artesana, que surgió en una región pobre y en una sociedad rural hoy casi en extinción, ha logrado llegar a lo más alto con el reconocimiento mundial de su singularidad. Ya va siendo hora de darle el impulso necesario para que pegue el estirón definitivo.
Desde hoy, LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores durante cinco domingos una colección de libros sobre la bebida regional por excelencia como una manera de celebrar el año en el que pasó a integrar la lista del patrimonio inmaterial de la Humanidad y como muestra de aprecio por una cultura milenaria, de fuerte identidad y carácter comunitario. La sidra está en toda Asturias, del paisaje al lenguaje, y crea nexos invisibles pero fuertes. Ocasión propicia en definitiva para poner al día su legado, en una cuidada edición y con un fabuloso álbum de imágenes. Este profuso repaso quedaría incompleto sin reparar en el futuro. De las perspectivas de crecimiento se ocupa la última entrega, coincidiendo con el Día de Asturias.
El siglo XVIII fue el de la gran expansión de la manzana, complemento a las rentas agrarias. El XIX, el de la multiplicación del consumo: por la demanda de los emigrantes –era el cordón umbilical que los seguía uniendo a su tierra– y de los obreros de la revolución industrial –que buscaban en las ciudades caldos baratos alternativos al vino–. La edad de oro tocó techo al inicio del XX. La Guerra Civil impuso el declive. La recuperación, con vaivenes, ocupó las décadas restantes. Hoy, en el XXI, llega la declaración de la Unesco, y con ella una cúspide desde la que estabilizar el sector y, con riqueza de Asturias, crear más riqueza para Asturias.
Hay margen de mejora
Pese a la fuerte simbología de la sidra y a ser emblema de la modernización social y económica del campo, llama la atención la dificultad para obtener datos fiables del sector. Quizá por lo descuidado que estuvo hasta el momento o porque nunca desde la Administración se le otorgó la relevancia que merece. A veces las discrepancias son considerables. El ministerio de Agricultura, por ejemplo, habla de 4.000 hectáreas de manzano plantadas en la región. La última cartografía seria realizada aquí eleva esa cifra a 10.000. Ni siquiera existen certezas sobre el número real de productores. Solo a través del registro de una agencia estatal alimentaria puede aventurarse una cifra: 73 empresas familiares.
La de este ambarino tesoro listo para el despegue total es una hermosa lección de flexibilidad, superación y singularidad, una herencia extrapolable a cualquier ámbito de Asturias
Lo sustancial es que este elemento de cohesión emocional y social, pilar de un sistema gastronómico propio, todavía puede aportar más como revulsivo económico. Margen de mejora existe. Solo un 20% de la sidra se elabora con manzana autóctona, lo que abre horizontes a multiplicar las plantaciones. El 95% de las botellas se vende en el Principado, una invitación a ponerse el mundo por montera y adentrarse en el comercio exterior. El desarrollo de nuevos productos, la sidra espumosa, filtrada o de mesa, la de hielo, las brut, sin alcohol, los zumos y vinagres, atraerán públicos distintos. La innovación forma parte de la tradición sidrera. El escanciado, la champanización, la botella y el vaso nacieron para adaptarse a cambios.
Ni el abandono de las caserías, ni los efluvios de la modernidad, ni la moda de las cafeterías y los combinados espirituosos, ni el desarrollismo acabaron con la sidra. Resistió haciéndose única. Su indisoluble asociación a romerías y grandes celebraciones, un definido tipismo, un conjunto de artilugios extraordinarios y un escanciado exclusivo fueron progresivamente enriqueciendo su completo ritual y otorgándole originalidad. La de este ambarino tesoro listo para el empujón irrevocable es una hermosa lección de flexibilidad, superación y singularidad. Una herencia extrapolable a cualquier ámbito de Asturias.
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería