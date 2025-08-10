El estirón definitivo para la sidra asturiana

La enóloga Cristina Castaño, a la izquierda, y el escanciador Juan Carlos Piquero Zapartero, Zapa, durante la cata que dirigieron en el pabellón de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria de Muestras para presentar el coleccionable de libros sobre la sidra de este periódico. / Ángel González

La de la sidra, como la de la propia Asturias, es una historia de supervivencia. Con un pasado plagado de altibajos, ha sabido renacer tras cada golpe. Una bebida campesina y artesana, que surgió en una región pobre y en una sociedad rural hoy casi en extinción, ha logrado llegar a lo más alto con el reconocimiento mundial de su singularidad. Ya va siendo hora de darle el impulso necesario para que pegue el estirón definitivo.

Desde hoy, LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores durante cinco domingos una colección de libros sobre la bebida regional por excelencia como una manera de celebrar el año en el que pasó a integrar la lista del patrimonio inmaterial de la Humanidad y como muestra de aprecio por una cultura milenaria, de fuerte identidad y carácter comunitario. La sidra está en toda Asturias, del paisaje al lenguaje, y crea nexos invisibles pero fuertes. Ocasión propicia en definitiva para poner al día su legado, en una cuidada edición y con un fabuloso álbum de imágenes. Este profuso repaso quedaría incompleto sin reparar en el futuro. De las perspectivas de crecimiento se ocupa la última entrega, coincidiendo con el Día de Asturias.

El siglo XVIII fue el de la gran expansión de la manzana, complemento a las rentas agrarias. El XIX, el de la multiplicación del consumo: por la demanda de los emigrantes –era el cordón umbilical que los seguía uniendo a su tierra­– y de los obreros de la revolución industrial –que buscaban en las ciudades caldos baratos alternativos al vino–. La edad de oro tocó techo al inicio del XX. La Guerra Civil impuso el declive. La recuperación, con vaivenes, ocupó las décadas restantes. Hoy, en el XXI, llega la declaración de la Unesco, y con ella una cúspide desde la que estabilizar el sector y, con riqueza de Asturias, crear más riqueza para Asturias.

Hay margen de mejora

Pese a la fuerte simbología de la sidra y a ser emblema de la modernización social y económica del campo, llama la atención la dificultad para obtener datos fiables del sector. Quizá por lo descuidado que estuvo hasta el momento o porque nunca desde la Administración se le otorgó la relevancia que merece. A veces las discrepancias son considerables. El ministerio de Agricultura, por ejemplo, habla de 4.000 hectáreas de manzano plantadas en la región. La última cartografía seria realizada aquí eleva esa cifra a 10.000. Ni siquiera existen certezas sobre el número real de productores. Solo a través del registro de una agencia estatal alimentaria puede aventurarse una cifra: 73 empresas familiares.

La de este ambarino tesoro listo para el despegue total es una hermosa lección de flexibilidad, superación y singularidad, una herencia extrapolable a cualquier ámbito de Asturias

Lo sustancial es que este elemento de cohesión emocional y social, pilar de un sistema gastronómico propio, todavía puede aportar más como revulsivo económico. Margen de mejora existe. Solo un 20% de la sidra se elabora con manzana autóctona, lo que abre horizontes a multiplicar las plantaciones. El 95% de las botellas se vende en el Principado, una invitación a ponerse el mundo por montera y adentrarse en el comercio exterior. El desarrollo de nuevos productos, la sidra espumosa, filtrada o de mesa, la de hielo, las brut, sin alcohol, los zumos y vinagres, atraerán públicos distintos. La innovación forma parte de la tradición sidrera. El escanciado, la champanización, la botella y el vaso nacieron para adaptarse a cambios.

Ni el abandono de las caserías, ni los efluvios de la modernidad, ni la moda de las cafeterías y los combinados espirituosos, ni el desarrollismo acabaron con la sidra. Resistió haciéndose única. Su indisoluble asociación a romerías y grandes celebraciones, un definido tipismo, un conjunto de artilugios extraordinarios y un escanciado exclusivo fueron progresivamente enriqueciendo su completo ritual y otorgándole originalidad. La de este ambarino tesoro listo para el empujón irrevocable es una hermosa lección de flexibilidad, superación y singularidad. Una herencia extrapolable a cualquier ámbito de Asturias.