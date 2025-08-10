Opinión
Juegos de estío: inmersiones
Verano y vacaciones nos facilitan, en el mar y en la montaña, la posibilidad de abandonar un rato la zona de confort a la que vivimos atados. Basta añadir una predisposición y cierto elemento ritual. Al entrar en el agua lo hacemos al interior de una inmensa criatura llena de vida, que tanto si está quieta como jaleada muestra el carácter de las fuerzas que la mueven. Tratar de percibirlas y entenderlas, incluida su temperatura (en especial si es fresca), requiere cierta solemnidad. El acceso al interior de un bosque, templo de una naturaleza mucho más animada de lo que parece, es en el fondo una experiencia semejante, pero ocurre igual con la contemplación sosegada de un paisaje, el rostro de la tierra. Ya sé que no es fácil aislarse y "dar tiempo al tiempo" (frase extraordinaria) para facilitar la inmersión, pero nunca lo es dejar el confort para pasar al entusiasmo. Y merece la pena.
