Opinión
Juegos del estío: mar de fondo
La mar de fondo no se aprecia a veces en la superficie, que puede presentar una piel tersa y sin oleaje. Cabe adivinarla, no obstante, en movimientos de subida y bajada de la masa de agua, como si fuera el pecho de una cadenciosa, sosegada y casi imperceptible respiración. Metiendo las piernas en la orilla se nota ya su fuerza en las olitas, por pequeña que sea su altura y aunque no rompan hasta el mismo borde de la arena. Es cuando quienes saben del asunto, o sea, del carácter del genio de la mar, dicen algo que parece una simpleza: «Hay mar». Se trata de la energía en estado latente acumulada en grandes marejadas anteriores, a veces a mucha distancia. Cuando empieza el ciclo de la bajamar, va dejando en la orilla una cenefa verde oscura con las algas arrancadas por el pasado temporal, a veces adheridas a las piedras que formaban su fondo. Son el testimonio visible de su fuerza. n
