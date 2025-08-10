El riesgo silencioso de los aneurismas abdominales

Galeno se propuso la enorme y ambiciosa tarea de explicar cómo funciona el cuerpo humano y cuáles son las causas de su fracaso. El mito, la idea de que los astros y los dioses se conjuraban para jugar con los seres humanos, había caído con Hipócrates hacia cientos de años. Galeno exigía explicaciones basadas en causas naturales. Las buscaba en los cuerpos de los animales que disecaba, investigaba en los heridos, exploraba el interior del organismo humano cuando operaba. Así configuró una idea que persistió hasta bien avanzada la edad moderna.

No era del todo disparatada. Le da un papel protagonista al hígado, allí se procesaban los alimentos y esa sustancia nutritiva la trasportarían las venas. El hígado es una factoría y la vena porta trasporta los nutrientes allí fabricados. El aire, el pneuma, llegaría a las arterias como espíritu vital. Hoy sabemos que en los alveolos de los pulmones se produce un intercambio: las venas dejan el CO2 producto de la combustión, las arterias reciben el oxígeno de aire que trasportarán unido a una molécula de hierro incrustada en la hemoglobina que es el principal y casi único componente del eritrocito. Descienden hacia el corazón en el torrente sanguíneo que circula dentro de la vena pulmonar, allí, en el corazón, una contracción que recuerda el estrujamiento de un paño para sacarle todo el líquido, el ventrículo bombea esa sangre hacia la aorta. Se llama ascendente en ese primer tramo antes de doblarse, el cayado, para descender hacia el abdomen. Una válvula a la salida del ventrículo impide que la sangre regrese además, facilita el aumento de la presión cuando se está contrayendo, antes de que se abra y lance con fuerza su contenido.

Esa continua agresión obliga a la aorta a reconstruirse, a protegerse con calcio y otras sustancias. Así se producen lesiones. Puede dañarse la válvula entonces ni acaba de cerrarse ni acaba de abrirse. Es una patología frecuente en personas mayores que se resuelve cada vez mejor con la sustitución de la válvula por vía endovascular. También puede ocurrir que la pared, debilitada por las agresiones, se dilate. Es el aneurisma, una amenaza seria para la vida.

A pesar de ser el territorio de la aorta torácica el que está sometido a mayor presión, no es ahí donde ocurren la mayoría de los aneurismas. Es en el abdomen: El 80% son infrarrenales. Hay dos posibles explicaciones. La aorta no es un tejido único debido a que los diferentes segmentos tienen orígenes embriológicos distintos. En el diseño se protegió bien la torácica, no tanto la abdominal. Además, allí, por debajo de las arterias renales, es donde se bifurca en las iliacas: el flujo se hace turbulento y produce ondas retrógradas. En esa zona la arteria está sometida a mucha presión. Si la pared muscular se debilita, se produce un abombamiento.

La edad, la genética son factores importantes sobre los que poco podemos hacer. Sí sobre el tabaco. Los fumadores tienen hasta 8 veces más riesgo. También la hipertensión y la dislipemia contribuyen, pero menos.

Así que para evitar aneurismas las reglas, otra vez, las mismas: no fumar, dieta sana, control de la tensión y del colesterol, ejercicio…

El sistema sanitario puede tener un papel en la prevención de las rupturas mediante el diagnóstico precoz. Hay pruebas que demuestran que la exploración abdominal con ecografía puede detectar aneurismas y clasificar su riesgo de rotura.

Las agencias que evalúan la utilidad de las intervenciones preventivas coinciden en recomendar, con una fuerza mediana, realizar una ecografía a partir de los 65 años si el sujeto es varón, fumador o exfumador. Dependiendo del resultado, se recomendará vigilancia o será la única. No está tan claro que tenga los mismos beneficios poblacionales en no fumadores, en mujeres sean o no fumadoras o en menores de 65 años. Tiene que ver con la frecuencia de aneurisma, no tanto con el riesgo de que se rompa. Eso, que se sepa, es función del tamaño.

El riesgo de rotura al año es de casi el 0% si mide entre 3 y 3,9 centímetros (cm), el 1% entre 4 y 4,9 cm y 11%, de 5 a 5,9 cm de diámetro. En consecuencia, se recomienda repetir la ecografía a los 2 o 3 años si mide menos de 4 cm, al año si mide menos de 5 cm, a los seis meses si menos de 5,5 y plantear repararlo, ahora casi siempre endovascularmente, si mide 5,5 cm o más.