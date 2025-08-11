Un adiós antes de tiempo

Vaya dos palos para un semana: se van Trevín y Xuan Bello, antes de tiempo, cuando la percepción generalizada de la gente era que no les tocaba todavía. Sobre Trevín me quedo con la definición de Guillermo Martínez, gran colaborador del exalcalde de Llanes y expresidente del Principado: “sus defectos eran su exceso de virtudes”, llevaba sus brillantes cualidades a sus últimas consecuencias, quería resolver todos los problemas, sin dejar ninguno pendiente. A veces minusvaloraba aspectos meramente formales. Un día, en la Escuela de Asturianía, siendo Trevín director y yo mismo vicedirector, me dijo: “hay un chico en primero que hay que pasarlo a tercero, sabe tocar la gaita, es muy destacado y lo pidió su padre”. “Mira, Antonio” -le contesté-“si pasamos de primero a tercero a ese chico, mañana la mitad de primero querrán pasar a tercero, y pasado mañana tenemos que cerrar la escuela”. “Ya sabes”, me dijo Trevín, “que quiero atender a todo el mundo”. Don Gustavo Bueno solía poner un ejemplo para subrayar la necesidad de atender a los aspectos formales: “El Papa no puede vivir en el quinto izquierda”.

Trevín, político socialista, y Xuan Bello, gran poeta, han emigrado “más allá de todo horizonte”, según una expresión clásica, dejando unas obras ingentes, a pesar de haberse ido antes de tiempo. Los dos coincidían en tener mil amigos de cientos de pandillas y cofradías diferentes, eran espíritus libres.

De Xuan yo quiero recordar ahora una de las páginas que a mi me hicieron feliz, porque muestra uno de esos personajes suyos, que se mueven entre la ficción y la realidad: “Capote de San Frichoso”. Comienza diciendo Xuan en el capítulo “Les vueltes de la vida” de la “Hestoria Universal de Paniceiros”, que “de Capote sé bien poques coses”. Pero esto no es verdad, es sólo una cortesía literaria, una falsa modestia. Xuan sabía muchas cosas de Capote, que forma parte de su universo literario, hasta el punto de que un poco después afirma que “lu vi metese n’esi currincho bien de veces”, una cueva que Capote se había habilitado para dormir a la salida de Tineo y que muy pocos conocían.

Fue Capote la versión más pobre del tratante de ganado, al que en mi casa compramos una vez una vaca bastante ruinuca.

Relata Xuan que estando un día en A Coruña acompañado de unos amigos, vio tumbado en uno de los numerosos bancos públicos a un gallego muy parecido a Capote. Era entonces alcalde de la ciudad el gran Paco Vazquez, quien tenía por costumbre pactar la configuración de algunas plazas públicas con niños y viejos. Decimos que Xuan vio a Capote, pero mientras Xuan no identificó a Capote, Capote conoció a Xuan inmediatamente, levantándose del banco y diciendole: “cuoño Manulón, muito tardas en date a conocer” pidiéndole seguidamente dinero para tomar algo. Se nota que a Xuan lo complació mucho que Capote lo llamara “Manulón”, que es el nombre de la casa de la familia en Paniceiros, algo que idéntifica al occidental asturiano, más aún que sus apellidos.

San Frichoso, cabeza de la parroquia y cuna de un buen número de personajes de Xuan, toma el nombre de San Fructuoso de Braga, santo portugués, y donde todavía viven varias personas con el nombre de Rosendo, también santo gallego-portugués. Cómo no recordar la gran atención a la literatura portuguesa de Xuan y del grupo de Oliver, que hicieron historia en la cultura literaria asturiana. Inspirador máximo de esta tertulia fue José Luis García Martín y, entre sus miembros, figuran, entre otros, Xuan Bello, Antón García, Víctor Botas, Javier Almuzara, Jose Luis Piquero, Berta Piñán etc…

Xuan Bello dará nombre al instituto de la Florida en Oviedo y Trevín a un dique en Llanes. De este modo quedará memoria perenne de dos asturianos excepcionales, que se han ido pronto, antes de tiempo, dejando obras irrepetibles como la Hestoria universal de Paniceiros de Xuan y la Escuela de Asturianía de Trevín.