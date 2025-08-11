El arduo camino liberal

No es moco de pavo a estas alturas aspirar a un liberalismo auténtico, o lo que es lo mismo a un modelo político basado en principios sólidos y en una centralidad. En medio de la polarización significa tanto una urgencia como caminar cuesta arriba. No se trata de una batalla perdida, pero en este país siempre supuso un esfuerzo añadido rebelarse a las dos Españas y emprender una tercera vía. El último ejemplo lo tenemos en en el fracaso de Ciudadanos, y ahora cuando los liberales europeos plantean un debate reformista similar frente a la corrupción del bipartidismo se reproduce la incógnita.

El problema en estos momentos es que el enfrentamiento ha llegado tan lejos que el objetivo mayoritario, por un lado, es simplemente aunar esfuerzos para perder de vista al sanchismo, mientras que por otro se trata de resistir para ponerle un dique a Vox. Únicamente, en un período reciente, cuando el objetivo primordial era restañar las heridas del franquismo y poner de acuerdo al más amplio espectro en una naciente etapa democrática, los españoles decidieron votar mayoritariamente a un partido de centro. Pero, de inmediato, como si muchos ya se hubieran liberado de la responsabilidad de ejercer un mínimo consenso reemprendieron caminos distintos, inicialmente con el PSOE y el PP no despegados de una idea centrista, pero después buscando el futuro lejos de ella y de la moderación. En la actualidad lo que abundan son los planteamiento iliberales que son todo lo contrario de cualquier política de contenido que reconozca el pluralismo como fuerza, nunca como amenaza. Defender el liberalismo es necesario para restaurar un país en el que la libertad civil y el debate racional no dependan de bandos ideológicos enfrentados sino de convicciones compartidas. Algunas, al menos. Pero hay que ver cómo se hace esto aquí.