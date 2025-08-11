Nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Olas de pánico / Pablo García

-Venga, Quilino, nun tengas mieu.

-Ta un pocu fría.

-Mas fría ta la cerveza y non te quexes.

-¡Mira, mira!

-¿Qué ye, ho?

-Ta lleno de meduses.

-¡Tranqui! Les meduses d’equí son como turistas jubilaos.

-¿Eh?

-Floten un pocu, te miren raro, y siguen a lo suyo.

-Sí, ho. Hasta que te raspien y zas, picor nuclear.

-Tamién ye verdá.

-¡Home, vaaa! Ye como recibir un WhatsApp del infiernu.

-¡Mira, mira! ¡Enriba naide sabe d’ónde salen!

-Apaecen como los cuñaos en Navidá: naide les llama, pero ¡zas!

-¿Por qué tien qu’haber meduses, ho? ¡Qué coñazu!

-Pos yo alégrome.

-¿De qué, ho?

-De que sobrevivieren 700 millones d’años sin cerebro. A mi dame muncha esperanza.

-Yes gilipollas.

-Yá. Por eso.

-Yo quería un branu tranquilín: playina, culín de sidra, un bañín y…nun tar esquivando meduses como si fuera Mario Bros.

-Pos vete acostumbrandote.

-¿Por?

-Col cambéu climáticu, la mar va ser como una sopa y a nosotros va pasanos como al mariscu. ¡Acabamos escaldiaos!

-¿Visti lo del tiburón en Llanes? Esto ta diéndosenos de les manos.

-Ye como ver un canguru nel Naranco.

-¿Qué va ser lo próximo, una orca en Luanco?

-Yo entro na mar acojonau. ¡Hasta los flotadores paecen sospechosos!

-¡Calla, ho!

-Vi unu con forma de flamenco y pensé: "Eso seguro que escupe veneno".

-¡Tas obsesionáu cola carabela portuguesa y, la probe, ye como un globu de feria!

-Sí, claro, pero en vez de helio tien veneno premium.

-Según los espertos, les meduses vienen tamién por culpa del tráficu marítimu.

-¿En serio?

-Sí, ho. Los barcos yá non solo traen turistes y contenedores, agora tamién nos suelten meduses como si fueren propaganda electoral.

-Jobar, tamos guapos.

-Ente la carabela portuguesa, el tiburón, y la corriente... la próxima vez que venga a bañame, traigo salvavidas, neopreno y el rosariu del mio güelu.

-¿Cómo tienes tanto mieu?

-Nun sé, pero esti día algo raspióme’l pie y yá taba yo firmando el testamento.

-Sería una bolsa de plástico, Quilino.

-Pos parecía un bichu.

-Bichu ye el que la tiró, que nun respeten nada.

-Yo, te lo juro, veo bichos por toles partes.

-¡Eso ye porque trabayas de camareru!

-Tamién ye verdá.

-Claro, tanto despachar a faltosos…va haber que pasar el branu como se pueda.

-Sí, ho. Y que nun nos faigan dañu estes oles de pánico.

www.maxirodriguez.net