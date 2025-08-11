Opinión
Nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Olas de pánico
Las carabelas portuguesas siguen al acecho en Asturias
-Venga, Quilino, nun tengas mieu.
-Ta un pocu fría.
-Mas fría ta la cerveza y non te quexes.
-¡Mira, mira!
-¿Qué ye, ho?
-Ta lleno de meduses.
-¡Tranqui! Les meduses d’equí son como turistas jubilaos.
-¿Eh?
-Floten un pocu, te miren raro, y siguen a lo suyo.
-Sí, ho. Hasta que te raspien y zas, picor nuclear.
-Tamién ye verdá.
-¡Home, vaaa! Ye como recibir un WhatsApp del infiernu.
-¡Mira, mira! ¡Enriba naide sabe d’ónde salen!
-Apaecen como los cuñaos en Navidá: naide les llama, pero ¡zas!
-¿Por qué tien qu’haber meduses, ho? ¡Qué coñazu!
-Pos yo alégrome.
-¿De qué, ho?
-De que sobrevivieren 700 millones d’años sin cerebro. A mi dame muncha esperanza.
-Yes gilipollas.
-Yá. Por eso.
-Yo quería un branu tranquilín: playina, culín de sidra, un bañín y…nun tar esquivando meduses como si fuera Mario Bros.
-Pos vete acostumbrandote.
-¿Por?
-Col cambéu climáticu, la mar va ser como una sopa y a nosotros va pasanos como al mariscu. ¡Acabamos escaldiaos!
-¿Visti lo del tiburón en Llanes? Esto ta diéndosenos de les manos.
-Ye como ver un canguru nel Naranco.
-¿Qué va ser lo próximo, una orca en Luanco?
-Yo entro na mar acojonau. ¡Hasta los flotadores paecen sospechosos!
-¡Calla, ho!
-Vi unu con forma de flamenco y pensé: "Eso seguro que escupe veneno".
-¡Tas obsesionáu cola carabela portuguesa y, la probe, ye como un globu de feria!
-Sí, claro, pero en vez de helio tien veneno premium.
-Según los espertos, les meduses vienen tamién por culpa del tráficu marítimu.
-¿En serio?
-Sí, ho. Los barcos yá non solo traen turistes y contenedores, agora tamién nos suelten meduses como si fueren propaganda electoral.
-Jobar, tamos guapos.
-Ente la carabela portuguesa, el tiburón, y la corriente... la próxima vez que venga a bañame, traigo salvavidas, neopreno y el rosariu del mio güelu.
-¿Cómo tienes tanto mieu?
-Nun sé, pero esti día algo raspióme’l pie y yá taba yo firmando el testamento.
-Sería una bolsa de plástico, Quilino.
-Pos parecía un bichu.
-Bichu ye el que la tiró, que nun respeten nada.
-Yo, te lo juro, veo bichos por toles partes.
-¡Eso ye porque trabayas de camareru!
-Tamién ye verdá.
-Claro, tanto despachar a faltosos…va haber que pasar el branu como se pueda.
-Sí, ho. Y que nun nos faigan dañu estes oles de pánico.
www.maxirodriguez.net
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa
- Ahora sí: la Aemet incluye a Asturias en su alerta por calor para este día (y coincide con un gran fiesta)
- El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
- EN DIRECTO: Sigue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües