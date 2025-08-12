Asturias: proteger para impulsar

El cada vez más codiciado verano asturiano da para mucho. Este paraíso natural, paisajístico y climatológico cada vez más codiciado en el resto de España e incluso en el extranjero nos permite amanecer cada mañana, además, con buena prensa para leer acompañados con el imprescindible café matutino.

Estos últimos días tuve la suerte de poder despertarme en la preciosa Villa de Salas, allí donde el Occidente astur abre sus puertas, con unas declaraciones que me inspiraron para escribir lo que hoy les leo con ocasión de una nueva edición del Premio Ateneo Jovellanos al Desarrollo Económico e Industrial que, una vez más, llena nuestro querido Gijón y nuestra querida Feria Internacional de lo mejor de la actividad y el coraje empresarial del Principado.

Aunque hoy es día para festejar y poner en valor a uno de los ejemplos de esfuerzo familiar y empresarial que sitúan al Principado como un ejemplo de pujanza y de impulso empresarial como es el caso de la ya centenaria Familia Trabanco; permítanme que, sin alejarme del motivo que hoy nos convoca, realice una breve reflexión sobre Asturias, los asturianos y nuestro futuro común. Una reflexión que realizo sobre la base de unas declaraciones que tuve la oportunidad de leer el pasado jueves en la prensa local.

No se trataba de una sesuda entrevista a alguno de los próceres o líderes sociales-empresariales o políticos de turno, sino de unas declaraciones de un conocido presentador y divulgador (leonés para más señas) que yo creo que es suficientemente conocido por todos Uds. Les hablo de Jesús Calleja, el conocido presentador de televisión, quien manifestaba: "Se nos olvida que este país lo ha sostenido la gente de los pueblos". ¡Cuanta sabiduría y cuanta verdad en tan pocas palabras!.

Yo, aunque nacido en una ciudad, siempre me consideré de pueblo. ¡Y a mucha honra!. Pero a los de pueblo se nos ocurre pensar muchas veces que sucedería si nos hicieran más caso y, sobre todo, si nos preguntasen qué opinamos sobre muchas cosas que nos ocurren a los asturianos. Y, precisamente por ello, estas reflexiones veraniegas que hoy comparto.

¿Se imaginan qué sería de Asturias sin praos y sin vacas?…pues resultaría que empresas internacionalmente punteras y 100% asturianas como ILAS Reny Picot o Central Lechera Asturiana no estarían aquí generando riqueza y miles de puestos de trabajo en Anleo o Granda.

¿Se imaginan una Asturias sin su mar y sin su costa?…pues resultaría que los dos astilleros más punteros de Europa como son Armón y Gondán no estarían en Navia y Castropol demostrando de lo que es capaz la empresa asturiana y los empresarios asturianos cuando se proponen ser los mejores en un sector cada vez más competitivo a nivel internacional. Imaginémonos algo más….

¿Se imaginan una Asturias sin Picos de Europa, sin Covadonga, sin Muniellos, sin Pajares, sin el "Elogio del Horizonte", sin los Cubos de la Memoria, sin los Premios Princesa de Asturias o sin el inigualable románico ovetense?… El Principado sería otra cosa…sin duda alguna peor y, sin duda alguna, muy alejada del legado que hemos recibido los asturianos de nuestros mayores y que tenemos la obligación de preservar, proteger e impulsar.

Vuelvo al genial Calleja. ¡Qué razón tiene cuando dice que se nos olvida que este país y Asturias lo han sostenido la gente de los pueblos!

Precisamente por ello, pienso que es absolutamente necesario y urgente que protejamos nuestros orígenes, nuestras riquezas incomparables precisamente para impulsar nuestro futuro como Comunidad. Si no lo hacemos así, si no protegemos lo mejor de nuestras esencias difícilmente seremos capaces de ganar el mejor futuro que les debemos a nuestros hijos.

Pienso que hoy más que nunca tenemos la obligación de edificar sobre los sólidos cimientos de los que somos como asturianos y dejarnos de construir "castillos en el aire" sobre nubes de algodón que a nada huelen ni a nada saben.

Pero permítanme que vuelva a la imaginación… cierren los ojos y traten de imaginarse una Asturias sin industria o sin ingenierías… Gijón, Avilés, las Cuencas serían otra cosa ¿verdad?… pues todos estos sectores son hoy lo que son precisamente porque tenemos muchos jóvenes magníficamente preparados en nuestra Universidad, la Universidad de Asturias. Por eso les hablo de Proteger para impulsar. No se trata de ponerle "puertas al campo" y hacer de Asturias un irreductible "pueblo galo" que impida que germinen en nuestro suelo proyectos de formación que aporten valor a nuestros jóvenes, sino de proteger lo que tenemos y dotarlo con capacidad para competir.

¿Se Imaginan que dijésemos No a instalar por ejemplo en Luarca, en Villaviciosa en Ribadesella o en Cangas del Narcea un Museo Guggenheim con la peregrina excusa de proteger el maravilloso Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo?.

Discúlpenme por obligarles a este ejercicio de imaginación en pleno verano asturiano, pero creo que tiene mucho sentido que dediquemos estos días a la reflexión pausada y sensata. No podemos imaginar una mejor Asturias sin proteger lo valioso que tenemos precisamente para impulsar el futuro. Lo que es Asturias hoy es la clave de lo que debe ser en el futuro.

Debemos proteger lo que hay para impulsar lo que debe haber y, sino lo hacemos así, no habremos cumplido con el legado que debemos preservar y mejorar para las próximas generaciones. Así de duro y así de claro.

Hoy, reconocemos a la familia y a la empresa Trabanco. Un ejemplo de pasado, presente y futuro. Lejos están las antiguas sextaferias, los llagares comunales y las pipas de madera de castaño o roble. Pero hoy tenemos una industria sidrera pujante, con gigantescos depósitos de acero inoxidable y las mejores condiciones de producción y comercialización de la sidra asturiana que es la sangre asturiana que se bebe y se comparte. Y las tenemos porque hemos sido capaces de proteger nuestros pumares, nuestros arboles y nuestras tradiciones. No dejemos de hacerlo. ¿Se imaginan una Asturias sin llagares, sin pomaradas y sin espichas?…

Como por mis labores profesionales hago más kilómetros de los que me gustaría, tengo la oportunidad de charlar con muchos asturianos de la "diáspora", gente buena y comprometida que nos ve y nos quiere desde lejos, pero que nos siente de cerca. Esos asturianos de Madrid, Londres, París o Nueva York que vuelven cada verano a su "tierrina" y sienten Asturias en el alma y en el corazón.

Y ven cosas diferentes y piensan que esas cosas pueden ser útiles a su gente que somos todos nosotros. Me imagino un a Asturias que les escucha, porque escuchar siempre enriquece. No hay nada más dañino para un pueblo que tapar los oídos a quien te quiere y te quiere ayudar con sus ideas y con sus experiencias. Asturias también está más allá del Pajares, porque Asturias está en mucho sitios, sencillamente porque Asturias se lleva en el corazón.

Finalizo ya. Y lo hago agradeciendo a nuestros queridos amigos del Ateneo Jovellanos su cercanía y su sabia decisión -un año más- con el Premiado y ya entenderán Uds. que les pida un último ejercicio de imaginación…

¿Se imaginan una Asturias sin Sabadell Herrero?… pues les evitó el esfuerzo imaginativo. Sencillamente porque eso no va a suceder.