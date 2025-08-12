Opinión
La cogida
Siempre con la muerte por testigo, la verdad existe en los toros. Es la que practica Morante, un torero de época, de amor propio y de impulsos que busca la perfección en cada muletazo, desplegando su conocido toreo de arte, lento y profundo. Bueno, pues a veces esa verdad tiene un alto precio y se paga cara, como ha recordado Zabala de la Serna a propósito de la inoportuna cogida de Pontevedra, que no solo fue un accidente, sino la consecuencia del delicado equilibrio entre el control absoluto de la lidia y la naturaleza salvaje del toro. O entre la fragilidad y el coraje. La cogida es un instante donde la muerte y la vida se rozan; en el que el miedo se enfrenta a la dignidad. En ese momento el público que aprecia la tauromaquia no solo ve al artista, sino al hombre que arriesga su cuerpo para transformar ese miedo en belleza.
La cornada del toro de Garcigrande en Pontevedra viene a truncar, en este caso, la gran temporada del genio sevillano, a la que se había sumado, además, la rivalidad con Roca Rey, esa clase de competencia que ha añadido picante durante años a los mejores momentos de la fiesta. Lástima, porque El Bibio aguardaba anhelante este sábado la posibilidad de asistir a uno de esos duelos históricos y seguramente ya no podrá ser. La buena noticia es que el maestro de la Puebla del Río, insustituible en la actualidad, se halla mejor y ha sido dado de alta. Morante, figura emblemática del toreo clásico, encarna esa mezcla única de sensibilidad y temple capaz de transformar cada pase en poesía visual, aunque el toro no siempre entienda de lirismos ni pausas. La cogida, esta vez, se ha dejado notar en el pulso mismo de la fiesta. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles