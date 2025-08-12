"Desde la desertificación generalizada a la subida del nivel del mar; pasando por la permanente y progresiva degradación de ecosistemas, la deforestación masiva o el agotamiento de los suelos por uso intensivo y contaminación son a la vez consecuencias de esa naturaleza de la sociedad capitalista que causan la conjunción de crisis que pone en riesgo la vida de futuras generaciones en el planeta. Parece estar cada vez más claro que es necesaria una transición energética que suponga el abandono de las fuentes de energías fósiles, con medidas para abordar las consecuencias de la crisis por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que pasan por el decrecimiento y por un cambio estructural de los parámetros sociales, económicos y políticos". Este texto ha sido sacado del nuevo "catecismo verde", envuelto en redacción "poética" y sermoneado por ejércitos de catequistas medioambientalistas de plató. Agenda 2030 en vena dirigida por las élites y "presaurios" acercados a los Estados para el cambio drástico del consumo de energía y de alimentación.

Bien es cierto que las teorías apocalípticas de corte climático y antisistema no son nuevas, pero lo que no es tan habitual es que sus autores reconozcan sin paliativos sus verdaderos objetivos: en nombre de "acabar con el hambre" se implementa un modelo de empobrecimiento generalizado para los "yonquis malgastadores" de occidente. Monaguillos y predicadores se afanan en impulsar el mensaje: "empobrecernos colectivamente por las buenas o por las malas".

La propuesta "por las buenas" consiste en impulsar dinámicas de decrecimiento material y energético con pautas coadyuvantes como la redistribución masiva, la educación relativista, la relocalización productiva, la aplicación de tecnologías sencillas de agroecología, la renaturalización de zonas extensas de la biosfera en una nueva "cultura de la Tierra". El decrecimiento da el salto a la política discrecional y lo más preocupante es que esta corriente está ganando cada vez más protagonismo en la esfera influyente. Una preocupante presión sobre la producción y consumo que está provocando impactos en el medio natural en tal grado que la vida misma está amenazada.

El discurso del decrecimiento se ha propagado con la peligrosidad añadida de que empiezan a reconocer que lo que buscan con su intervencionismo salvaje es traer pobreza y miseria a la economía a través de la pérdida progresiva y constante de la competitividad intencionadamente propulsada. Las consecuencias de su aplicación pueden ser devastadoras. Las fuentes de energía están variando y no por cambios tecnológicos como históricamente se habían producido, sino por decisiones políticas a las órdenes de los dueños de los oligopolios.

Tenemos el caso de España que dinamita centrales térmicas, derriba presas de agua y cierra plantas nucleares: una ratonera energética, en la que la única solución propuesta es –tal y como alumbro la Reina Letizia– "consumir menos y reducir drásticamente el consumo de energía" tesis de la bioeconomía circular, mandamiento esencial de ese catecismo verde.

Estas recetas extraviadas de la lógica, conllevan, además, un gran riesgo de coacción institucional, bien mediante el control del consumo con la implantación de la huella ecológica, o bien, mediante la masiva propaganda mediática, como ya se ve en los anuncios en las paradas de autobuses animando a reducir el consumo de carnes y ducharse menos.

Es evidente que el hombre-masa está levitando en el gas de la risa de la deuda hacia la transición energética y a una disminución regular y controlada del consumo de recursos. Un decrecimiento feliz abonado por un embrollo regulatorio de control y disfrazado de modernidad, a la sazón: el euro digital, el control facial o el DNI digital, amparados en supuestos criterios de sostenibilidad, que no discute el precio de la compra, la falta de empleo o las dificultades para acceder a una vivienda o para formar una familia, problemas, en definitiva, de los ciudadanos.