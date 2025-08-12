Emergencia climática en vivo

Conforme nos adentramos en la era del cambio climático, vamos viendo el carácter de la bestia, que de momento parece moverse con gestos extremos, algunos localizados puntualmente (como la pasada dana de Valencia) y otros de ámbito general, como la interminable ola de calor actual, de intensidad sin precedentes en los registros históricos. Si según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, del Instituto de Salud Carlos III, julio ha dejado más de un millar de muertes atribuibles a las altas temperaturas (más de tres mil en lo que va de año), ¿cómo será agosto? Mientras tanto, el negacionismo sigue cabalgado, al trote que marcan la ignorancia, la irresponsabilidad y el oportunismo político, desde luego, pero también la insensata indiferencia de no pocos, que sin atreverse a negar la evidencia cuestionan las medidas que aún podrían paliar algo el cambio en curso.