Opinión
Jumilla, el tiro en el pie de un PP bisoño
Decía Kennedy que "un error no se convierte en un error hasta que te niegas a corregirlo" y en las últimas horas hemos tenido el mejor ejemplo en la desconcertante reacción del PP al tiro en el pie que se ha propinado la alcaldesa de Jumilla al aprobar en el Pleno del Ayuntamiento una moción proponiendo la limitación de las actividades religiosas en los espacios públicos del municipio murciano.
Ni el flamante nuevo secretario general, Miguel Tellado, ni el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ni el de Política Autonómica, Elías Bendodo, han sido capaces de atajar una polémica que muchos han interpretado como un ataque a los musulmanes y que ha provocado, incluso, la intervención de la Conferencia Episcopal para recordar lo obvio, que las "manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa", asimismo recogida en la Constitución.
La bisoñez demostrada por el PP es doble. Por un lado, no detectando el potencial polémico de hacer seguidismo a Vox en un momento, además, en el que su líder, Alberto Núñez Feijóo, trata de distanciarse de la formación de Santiago Abascal. Y por otro, dejando que la bola de nieve se haga cada vez más grande por su sorprendente incapacidad de reacción para evitar quedar atrapado entre el Gobierno, que lógicamente no ha desperdiciado la oportunidad puesta en bandeja, y Vox, que busca cualquier rendija para intentar dinamitar la convivencia, aunque en Jumilla residan desde hace años en total armonía ciudadanos de hasta 72 nacionalidades diferentes.
Acusar a PSOE y Vox de "polarizar" la vida política no parece la forma más adecuada de salir del callejón sin salida en el que se han metido los populares convirtiendo un problema local que en cualquier otro momento hubiera pasado desapercibido en una crisis reputacional de primer nivel a cambio, además, de un pírrico beneficio: que el único edil de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Jumilla apoye los Presupuestos municipales.
