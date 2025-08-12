La "paguita" del CEO

A un millonario arruinarse le sale carísimo, pero un pobre se queda sin nada por poco dinero. Hay gente que nace pobre y así muere y personas que nacen millonarias y se mueren así porque los grandes patrimonios no se rompen en las sucesiones y aumentan durante siglos.

También hay personas que se hacen millonarias y establecen mecanismos para seguir siéndolo con el apoyo de los que están o estarán en su situación. Por ejemplo, los altos ejecutivos de las grandes empresas cotizadas. En la crisis bancaria de 2008 (Lehman Brothers y los demás) los responsables del colapso cobraron millones y se castigó a sus sucesores porque les explotó el globo que les acababan de pasar.

Es el mercado, amigo.

También pasa en España y su alegre Ibex 35. José María Álvarez-Pallete fue el presidente ejecutivo de Telefónica durante nueve años. Ganó más de 55 millones de euros por ejecutar, una parte como salario y otra mucho mayor por resultados. Este año, Álvarez-Pallete se va con 23,52 millones de indemnización por pasar de presidente ejecutivo a presidente ejecutado. Ha cobrado en un día por dejar de mandar la mitad de lo que cobró por mandar en nueve años.

Cuando hablan de la eficiencia de lo privado la basan en la capacidad del poder en convertirse en fuerza, en la falta de democracia para evitarlo y en la falta de sentido común, que no es preciso cuando abunda el dinero. No hay más sentido común en indemnizar con una fortuna al CEO por dejar de serlo que en que la marquesa se juegue sus joyas en el casino. Es su dinero, se dice, pero como usuario de servicios que dan empresas cotizadas siempre pienso que ganan la mayor parte de sus beneficios con lo que pagamos los clientes, a los que se repercute todo, y lo que se ahorran de mil maneras en impuestos por decisiones políticas. Puestos a enfadarnos por "paguitas", que ahora se lleva mucho, mejor enojarse menos con las que reciben personas que lo necesitan para vivir y a los que se da solución a sus gastos que con la que recibe gente que lo precisa para ser millonario y a los que se crea un problema de inversión.