Última estación antes del precipicio

El título de esta tribuna no es mío sino del primer ministro francés al presentar el plan económico que seguramente tumbará su gobierno a la vuelta de las vacaciones y anticipa un otoño caliente. Literalmente, arderá París pues François Bayrou anunció un paquete de medidas de salvación de la economía francesa (que calificó en bancarrota) para que no acabe como la griega hace lustros. Avanzó la congelación de las pensiones y sueldos de los funcionarios, la eliminación de dos días festivos, con nuevos impuestos a las grandes fortunas y un aumento del copago en medicamentos.

¿Cómo pudo Francia llegar a esto? Pues tacita a tacita, aprobando durante medio siglo presupuestos sin equilibrar, incluso en los mejores escenarios, dopando los ingresos de cada año con endeudamiento. Ahora los intereses son implacables y la prima de riesgo amenaza con subir ante un montante de deuda que supera los tres billones de euros, el 113% de su Producto Interno Bruto (PIB).

¿Tan difícil es nivelar el presupuesto anual como hacen los ayuntamientos? El origen rural del político francés parece haber influido en la valentía del ajuste. Los ganaderos acostumbran a meter los pies en el barro y venden la vaca por lo que vale. Aquí, las cajas rurales –no lo olvidemos– fueron las únicas instituciones de ahorro que sobrevivieron a la crisis crediticia. Otro ejemplo lo encontramos estos días en el Ayuntamiento de Tineo, con un sector de los vecinos enfadado por el cierre de la Escuela de música, que no puede costear. Su alcaldesa, con ese espíritu ganadero, ha decidido no dejar pufos bajo la alfombra de un año para otro y dar sólo aquellos servicios –no obligatorios– que pueden asumir. Vivir acorde a las propias posibilidades, como hace cualquier familia, escasea en política y no da votos.

Todas las sociedades modernas se enfrentan, en mayor o menor medida, a este problema que no pueden resolver sin desgaste ni liderazgo. Michael Ignatieff, académico canadiense y premio Princesa de Asturias 2024 nos recuerda que el Estado de Bienestar está en crisis por "el abismo entre las expectativas sociales" de los europeos –en educación, sanidad, bienes públicos, ocio– y la capacidad recaudatoria, que está al límite. Durante los últimos años de crecimiento se ha sobrevivido "podando el Estado liberal para hacerlo más eficiente y aumentando la carga fiscal sobre la clase media", nos dice. Su esperanza es que la gente piense: "No, no quiero poner en peligro tantos logros. Quiero legárselos a mis hijos" y que acepten los ajustes frente a la demagogia.

En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) se creó como garante del cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera de las Administraciones. Realiza y divulga informes no sólo sobre las Cuentas Anuales (el retrovisor) sino en tiempo real (el parabrisas). Con pocos medios y buen capital humano se ha hecho imprescindible por sus oportunos informes, más allá de haber sido una exigencia europea, recibida con cierta desconfianza. Algo así como la diferencia entre el médico de cabecera ("¡deja de fumar!") y la autopsia ("¡el tabaco le mató!").

Pues bien, un reciente trabajo de la AIREF sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2025 de las Administraciones, fechado hace un par de semanas, anticipa el incumplimiento de los objetivos de gasto en la Administración Central y la Autonómica. Algo que exigirá medidas para reducir gastos o aumentar ingresos por 11.000 millones antes de final de año, como mínimo. Nos deja muchos recados. Veamos.

Muy elegante siempre en su redacción, el informe apunta: "detectamos divergencias relevantes entre el marco fiscal nacional y europeo". Recuerda la AIREF que el procedimiento legal exige que los objetivos presupuestarios para los tres ejercicios siguientes se aprueben por el Gobierno, en el primer semestre de cada año y después se sometan a la aprobación de las Cortes Generales, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que lleva dos años incumpliéndose. De la misma manera, tampoco se ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni en 2024 ni en 2025, incumpliendo (esto es mío) la Constitución Española.

Anticipan un déficit en el conjunto del Estado del 3% del PIB, distribuido de la siguiente manera: 2,1 para la Administración Central y 0,5 de la Seguridad Social. Tacita a tacita. Además, la mayoría de las Comunidades Autónomas cerrarán con equilibrio, pero Cataluña y la Comunidad Valenciana sumarán un déficit conjunto superior al 1% del PIB. En términos globales, las Corporaciones Locales aprueban con nota. Todo ello sin hablar del impacto fiscal y macroeconómico de la caótica política arancelaria de EE UU (hasta la fecha se han aprobado medidas financieras por 7.220 millones de euros) y el compromiso del gasto de defensa.

Nosotros tenemos un endeudamiento similar a nuestro PIB: un billón y medio de euros, en cifras redondas. Sus intereses se comerán el 2,5% del PIB en 2025. Hasta ahora, el fuerte crecimiento económico ha permitido mantener estable la carga financiera en términos relativos; pero –al igual que Francia– una posible subida de la prima de riesgo nos acercaría al precipicio.

Uno de los apartados molestos del informe se refiere a la necesaria ejecución de sentencias judiciales, con miles de millones de euros pendientes de pago por el Estado: el complemento en la pensión por equiparación de la paternidad a la maternidad, anulación del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos o del impuesto de operadores de telefonía móvil, las ayudas a las energías renovables y otras infraestructuras que señala y de las que nadie habla.

La AIREF estima que el gasto en pensiones de la Seguridad Social aumentará un 6,2% en 2025 por la revalorización anual, por el aumento del número de beneficiarios y el efecto sustitución (los pensionistas que entran cobran más que los que salen) a pesar de algunos ajustes llevados a cabo durante los últimos años. Sin embargo, como viene insistiendo el Tribunal de Cuentas de España, al fiscalizar la Cuenta General del Estado, este tipo de medidas coyunturales no resuelven los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.

En fin, que todo esto se va a cocer durante el otoño, querido lector, como anticipa la AIREF, pero seguiremos sesteando este mes de agosto, que viene muy caluroso. Ignorar estas cosas puede permitirnos una vida más tranquila y menos problemática. Como el avestruz.