Las universidades de EE UU, en el ojo del huracán

El poderío de la enseñanza universitaria norteamericana es incuestionable. Existen varias clasificaciones académicas para evaluar la élite de estos templos del saber (Shanghai Ranking, Academic Ranking of World Universities o Times Higher Education) que utilizan criterios de valoración tales como: investigación pionera, número de premios Nobel, artículos publicados en revistas de prestigio, etcétera. En todas ellas figura de manera muy destacada, en el grupo de cabeza, las instituciones de EE UU (Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, California Berkeley, Princeton, California Cambridge, Yale, Chicago, Columbia, Cornell, etc.), a las que se unen las anglosajonas Oxford, catalogada como la primera del mundo, Cambridge y el Imperial College de Londres.

La procedencia del profesorado en las estadounidenses es muy diversa, reflejando el carácter global del sistema educativo e investigador. Si bien una porción significativa de los docentes son locales, existe una notable presencia de extranjeros (se estiman en torno a un tercio), lo que contribuye a la riqueza intelectual y cultural de los campus. Muchos de los investigadores y futuros profesores internacionales llegan a EEUU para cursar estudios de posgrado (máster y doctorado) y, una vez egresados, algunos consiguen desarrollar sus carreras profesionales en el país.

Asimismo, Estados Unidos es el principal destino mundial de escolares forasteros en las licenciaturas y doctorados de la educación superior (una media del 6% del total), a pesar del altísimo coste que tienen. En el pasado curso alcanzó un récord con más de 1,5 millones, sobresaliendo los provenientes de países asiáticos (China, India, Corea del Sur, Vietnam o Taiwán).

Sin embargo, las decisiones recientes de la Casa Blanca han generado incertidumbre y ansiedad y algunas sedes temen una disminución en las matrículas del exterior, lo que podría afectar tanto a sus finanzas como a la capacidad de investigación.

Algo inaudito está pasando en las universidades yanquis desde la llegada de Donald Trump, con su singular enseña patriótica imperialista "Make America great again" y pretender eliminar programas "woke" y despilfarradores, lo que deja en riesgo grave pesquisas cruciales. Se está produciendo un acoso a entidades de la talla de Harvard, Columbia y a otras 60 más, con el punto de mira puesto en los que provienen de afuera. Amén de anunciar un tijeretazo del 56 % al presupuesto de su destacada National Science Foundation o incluso de la NASA.

La Universidad de Harward (Cambridge, Massachusetts), todo un símbolo académico, posee el enorme presupuesto de 53.000 millones de dólares, ha dado luz a 160 premios Nobel y contiene un 27 % de escolares internacionales que pagan anualmente 92.000 dólares per cápita (incluyendo inscripción, alojamiento y manutención). Esta institución recibió el pasado abril un apercibimiento político requiriendo el envío de documentación relacionada con los inmigrantes inscritos que hubiesen participado en manifestaciones contra el cada vez más evidente genocidio de Gaza y que se tomasen las medidas necesarias para evitar el antisemitismo, amenazando con congelar 2.600 millones de dólares en la financiación federal y de rescindir la exención fiscal que disfruta.

El presidente de Harvard se plantó ante tal conminación y matizó: "La universidad no abandonará su independencia, ni renunciará a sus derechos constitucionales". Al mes siguiente se le conminó a no admitir a discentes foráneos (apremiando con restringir visados), medida que ha obligado a bloquear la injerencia del veto, emprendiendo la vía judicial para reclamar la descongelación de los fondos. No obstante, ahora parece sucumbir parcialmente al ultimátum y cerrará sus oficinas de diversidad.

Por su parte, la Universidad de Columbia (Nueva York), que cuenta con 96 premios Nobel y acoge a un 39% de alumnos exóticos, con un costo individual de 73.000 dólares al año, ha optado por una actitud conformista, al sancionar a una veintena de estudiantes y permitir realizar detenciones. Al final se doblegó y accedió a pagar una multa de 200 millones de dólares, para resolver el conflicto con Trump, deshonrando así su lema: "In lumine tuo videbimus lumen".

A modo de epílogo, los devastadores recortes impuestos, por un alocado mandato presidencial tiránico, a los centros neurálgicos de innovación norteamericanos, suponen un grave daño para la investigación global. Con estas ilógicas medidas, podrían verse beneficiadas en el liderazgo científico, de rebote, Europa y China si se produjera una fuga de cerebros.