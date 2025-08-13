Nos queda próxima y lejana a la vez por empatía la faraónica obra que fue en su día (lo sigue siendo) la Residencia Mixta de Gijón que alcanza su enésimo aplazamiento para rehabilitar la fachada para bien y salud de los residentes y empleados.

Según se ha publicado, los 4,3 millones de fondo europeos para nuestros ancianos se han pasado a los tres cajones restantes del concurso "Atrapa un millón". Prima más la Justicia que nuestra salud, tal que la pasta fue a parar al palacio de Oviedo y sede judicial de Cangas de Narcea. Los güelos como aguantan lo que les echen, ¡hala!

O sea, la pregunta del concurso sería tal que: ¿Qué se va hacer con los 4,3 kilos? Dejando desierta la respuesta geriátrico. Por cierto lo de "Mixta" debería ir caducando.

La residencia nos queda lejana por haber participado en su inauguración, evaluando sistemas contraincendios cuando la evacuación se hacía por unas tolvas (torres laterales) como las utilizadas para evacuar escombro en una obra, solo que de lona. ¡Vaya tela!

La residencia nos queda próxima por haber alertado (dicho con prudencia) para que la Consejería de Sanidad del Principado diese respuesta al limbo, desde que salen convalecientes de los hospitales ancianos sin tener familia que les cuide. ¡Bravo por la iniciativa del entonces Consejero que habilitó una planta de enfermería para su atención!

En el símil, concurso televisivo, la contratación para que las obras públicas lleguen tarde, mal y nunca sale a concurso el HUCA de Gijón y su eternizada conclusión mareando la perdiz con la regalía que la paralización de obras se paliará con "mejoras notables". Aquí igual encaja más el juego del escondite. ¿Quién gestiona esto?

El millón inicial del concurso se quintuplica, pues cualquier obra cuyo presupuesto inicial no haya sido abordado a tiempo acabará como los concursantes: moviendo los fajos de billetes de una casilla a otra, tal es el caso primero de la Mixta de Gijón.

Sí, podríamos alargar el concurso sine die, cogiendo la pasta del llamado vial de Jove a otros menesteres, mientras la ciudadanía apechuga con la insalubre atmósfera de partículas. Al final todo acaba en la casilla de la salud, lo mires por donde lo mires.

Casualidad o no, con otros 4,3 millones de fondo de marras de Hacienda y Europa se adjudican obras de derribo del antiguo otro HUCA de Oviedo, volviendo a la casilla de salida de este juego de la oca, pues los dados parecen amañados, caen los usuarios en el "pozo", "la cárcel" o el laberinto que nos atrapa, como el millón.

Exprimiendo la idea del concurso hay un contrapunto. Por un lado, las áreas sanitarias en Asturias se reducen a tres como las opciones a equivocarse aunque las obras no se vean. Y por otro lado (no todo es sanidad aunque si salud) está la electrificación que anunció reciente el Ministro Hereu: 450 millones para descarbonizar Arcelor, dejando caer que lo nuestro será el turismo, el próximo futuro. ¿A dónde van los fajos de billletes?

En Asturias vivimos en un permanente empixe (susto), reducen áreas sanitarias pero la pasta vuela sin acabar las obras. Pasan los tacos de billetes por delante las narices agotando plazos previendo elecciones e inauguraciones. A ver qué ganamos al final.