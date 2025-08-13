Opinión
Gaza, sin palabras
Sea para analizar lo que pasa, para contarlo del modo que dé cuenta mejor de su sentido, para denunciarlo (o realzarlo, en su caso), para una toma propia de posición, para relacionar lo que parece disperso, etcétera, las palabras aspiran a cumplir una función, no se agotan en el mero pronunciarlas o escribirlas. Cuando los hechos son tan explícitos y evidentes que no admiten interpretaciones ni apenas modos distintos de contarlos, las palabras parecen más un ruido de fondo, un coro repetitivo, una salmodia, que otra cosa. Todo lo que ocurre día tras día en Gaza es tan tremendo, rompe de tal modo los principios y valores sobre los que se alzaba el orden moral de la humanidad, sin que tantas palabras de denuncia tengan el menor efecto, que la muerte de 200 periodistas, no pocos de ellos simplemente asesinados, comparte lividez con sus palabras. Pero no callen, por favor, no callen.
