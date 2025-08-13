El helicóptero de Casielles

No estuvo mucho tiempo José María Casielles Aguadé en la primera línea política, pero los ocho años que permaneció en la Junta General del Principado y en el Senado le bastaron para dejar huella parlamentaria. Casielles no fue un diputado de los que se dejan llevar por quienes mandan en el partido (algo demasiado habitual), de los que dicen amén a todo. No. Él fue un diputado que intentó siempre dejarse ver, con iniciativa, algo que probablemente influyese en que solo formase parte de la candidatura autonómica del PP o AP en una ocasión, en 1983, tras las primeras elecciones autonómicas que ganó el PSOE.

Casielles Aguadé no pasaba desapercibido en los pasillos del Palacio Regional. Por su manera de ser (no distinguía entre políticos de uno y otro partido) y, también, por qué no decirlo, por su manera de vestir, siempre impecable a la vez que muy personal. Una manera de entender la actividad institucional muy particular que trasladó posteriormente al Senado, lógicamente con una menor repercusión regional, aunque, eso sí, con algún que otro toque de atención recibido por parte de la cúpula del grupo parlamentario.

Si hubo un momento estelar en la carrera parlamentaria de José María Casielles, ese fue sin ninguna duda el que protagonizó con ocasión de la propuesta que presentó para que el Gobierno de Pedro de Silva adquiriese un helicóptero con el que proceder a las tareas de salvamento y otras urgencias en el Principado. Fue la suya toda una lección magistral e inolvidable: con tablero, puntero y fotografías fue exponiendo las características técnicas y el coste de varios modelos de helicópteros. Se excedió en el tiempo de intervención, pero tan completa fue ésta que el presidente de la Cámara hasta se lo permitió. La propuesta de Casielles fue desestimada, pero poco tiempo después, en 1989, el Principado acabó comprando una aeronave por poco más de 200 millones de pesetas.