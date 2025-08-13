No se ofendan, no es un insulto. Somos holobiontes, es decir "entidades formadas por la asociación de especies diferentes con una única unidad ecológica". El concepto fue acuñado por la prestigiosa bióloga estadounidense Lynn Margulis (1038-2011) en el año 1990, para referirse a la unión simbiótica entre un macroorganismo (en este caso el humano) y los numerosos microorganismos que constituyen su microbiota.

Microbiota es un término más habitual y actualmente está en boca de todos, incluido el mundo de la alimentación, que ha encontrado un nicho de publicidad para la venta de un gran número de productos. La idea fue propuesta por el biólogo, también estadounidense, y premio Nobel de Fisiología o Medicina, Joshua Lederberg, en el año 2001 (se trata de un clarísimo ejemplo de discriminación de género, ya que su esposa Esther era merecedora de ésta y otras distinciones y fue marginada por el marido y las autoridades académicas). Constituye un numerosísimo repertorio de gérmenes (bacterias, arqueas, protistas, hongos y virus), fundamentalmente localizados en el tubo digestivo, que pueden adoptar diferentes actitudes (comensales, simbióticos o patógenos) en su hábitat compartido con el huésped. En nuestro caso, desempeñan un papel fundamental en la regulación metabólica, hormonal y de defensa de nuestra salud.

En conjunto, todos estos microorganismos, aportan muchos más genes activos (más de 3,3 millones) que las propias células corporales y gracias a su dinamismo podemos procesar diversos alimentos y extraer las moléculas nutrientes que necesitamos. La diversidad de estos gérmenes es enorme y, asimismo, varía entre cada persona y en diferentes momentos de la vida. La estabilidad de este submundo, que permanece casi oculto, es fundamental para mantener nuestro bienestar y cuando se produce un desbalance (la ingesta de antibióticos es un buen ejemplo de ello), se impone una pronta recuperación de sus funciones. Si la producción de enzimas digestivos corriera únicamente a cargo de nuestro genoma, no tendríamos espacio físico para el mismo. Por este motivo, la evolución alcanzó el acuerdo de constituirse en un holobionte.

Existen varias formas de interacción entre diferentes organismos y, de todas ellas, la más interesante es la simbiosis, que engloba las variedades de comensalismo, mutualismo y parasitismo. El vocablo "simbiosis" (vivir juntos), se debe al biólogo, en este caso alemán, Albert Bernhard Frank (1839-1900) y está sumido aún a diferentes aproximaciones conceptuales. La naturaleza nos ofrece muchos ejemplos de simbiosis, pero quizás el más extraordinario sea el que dio origen a la primera célula eucariota hace unos 2.000 millones de años, y que según las ideas de la propia Lynn Margulis, se produjo a partir de la fusión de una célula procariota (arquea) con una bacteria, quien le introdujo su propio material para dar origen al citoesqueleto, las mitocondrias y posteriormente a los organismos pluricelulares.

La simbiosis debería ser una necesidad no sólo biológica sino también social. En este contrato entre especies, todas ganan, nadie se aprovecha egoístamente del otro, la colaboración es enorme y se traduce en aspectos que garantizan el éxito del conjunto. Nadie es mejor que la suma de los dos o para describirlo en términos deportivos, ningún jugador es superior al equipo. La simbiosis debería ser una asignatura obligada en los parlamentos y entre los miembros del gobierno y de la oposición, al menos para las cuestiones fundamentales. Se aceptan algunos comensales y un cierto grado de parasitismo, pero debería predominar el mutualismo puro y duro como un claro ejemplo de simbiosis colectiva. Un poco de lastre permite regular el vuelo, pero si el peso muerto es muy alto el equipo no se eleva y, estarán de acuerdo conmigo en que nuestras sociedades tienen actualmente una sobrecarga excesiva de parásitos.

El término holobionte también ha sido adoptado metafóricamente para definir algunos edificios emblemáticos. Tal es el caso de la famosa Torre Glòries, antiguamente conocida como Torre Agbar, en Barcelona. El edificio, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel (1945- ), se inspira en las montañas de Montserrat y en las torres de la Sagrada Familia y pretende lograr una conexión simbiótica con la ciudad. Aunque forma parte del "skyline" habitual, debe competir con otros perfiles muy reconocibles y admirados, ya sea por su historia o belleza indiscutible. En el ámbito cultural el equivalente simbiótico sería el mestizaje y en el propiamente artístico lo denominamos fusión. Un ejemplo de fusión de estilos se dio entre la música clásica y el jazz, y en este caso es oportuno recordar la famosa melodía "Summertime" de la ópera "Porgy and Bess" de George Gershwin (1898-1937). Pueden elegir entre un gran número de interpretaciones, unas más en la línea clásica y otras más jazzísticas (una variación para cada momento y circunstancia personal), pero en todos los casos no olviden pensar que se trata de una canción de cuna y mientras la escuchan imaginen que estamos en verano y tienen en sus brazos a un huérfano de Gaza.