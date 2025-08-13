De nuevo, otro verano, la Península Ibérica se consume en el fuego. Sin que las llamas iluminen las tinieblas, más bien al contrario, los incendios lo devoran todo. Las tormentas secas juegan con las chispas y las laderas arden como si llevaran meses ensayando su gran momento. Lo más inquietante es que muchos de los incendios son intencionados: hay quienes pretenden reescribir el paisaje con el lápiz carbonizado del fuego, y lo que se cuece en sus cabezas resulta abominable. El castigo que merecen esta clase de pirómanos traspasa cualquier pensamiento objetivo, el mínimo intento de comportarse de un modo ecuánime. Los incendios intencionados tienen tres móviles: la locura, la venganza y el más importante de todos, el dinero. No cabe indulgencia para ninguno de ellos.

España son hectáreas calcinadas: manchas rojas en Castilla, Galicia, Aragón y un sol implacable que ya no se conforma con abrasar espaldas y parece decidido a chamuscar la geografía entera. A cada incendio le sigue el mismo ritual de otras veces: promesas por parte de los políticos de investigar lo ocurrido y la imagen conmovedora de algún vecino llorando frente a las cámaras, con el humo dibujando un cielo de guerra y sus propiedades calcinadas. Más tarde se produce el silencio, con el bosque reducido a carbón vegetal, los venados asustados a la intemperie, las cigarras cantando entre los troncos negros una especie de salmodia fúnebre.

He visto incendios en muchos lugares y suelen proyectar una idéntica imagen de desolación. Cada vez que uno pasa por un bosque devastado por las llamas el vacío que se siente es imposible de medir, equivale a la más dolorosa impotencia. Los mejores recuerdos del verano se van tiñendo de humo y, pronto, esta estación no será la de la luz, sino la de la ceniza. Florecen las hogueras.