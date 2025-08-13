Opinión
La revolución pendiente en las viviendas
Como si se tratara de placas tectónicas en permanente movimiento, los estilos de vida se renuevan y así estamos, con una sociedad que vira poco a poco su modelo de familia hacia nuevos hogares unipersonales o de grupos sin lazos familiares que comparten espacio con servicios comunes. Los nuevos pisos sociales se planean con distinta planta en función de si son para seniors o familias jóvenes, con más o menos habitaciones y distribución y accesibilidad de los espacios. Las remodelaciones, por otro lado, tienen en cuenta los minipisos para una demanda específica y temporal de usos, para etapas vitales.
Lo del piso para toda la vida ha quedado superado por la vivienda para cada momento y necesidad, pero la evolución del estilo de vida confluye con el encarecimiento desmedido del metro cuadrado y la presión de la demanda sobre determinados barrios, que empuja también a la población a barrios y ciudades hasta entonces fuera de su radar: si no logramos ajustar oferta y demanda en este equilibrio ahora imposible, los nuevos hábitos residenciales no serán los que una sociedad madura merece, sino los únicos a los que puede aspirar. Vivir solo o en compañía es un derecho que debería ser de acceso razonable, no un lujo o excepcionalidad reservada a unos pocos.
Si a los cambios de tendencias culturales y precios le sumamos también las demandas de eficiencia energética que han de atender los pisos ante el aumento de temperaturas, la ecuación de la vivienda alcanza una complejidad sin precedentes.
Países de todo el mundo están inmersos en el debate sobre cómo adaptar su planeamiento urbanístico y el diseño de sus casas al calentamiento global sin dañar más el medio ambiente ahora que la vida sin aire acondicionado ya parece una utopía. Desde el Reino Unido hasta el Japón pasando por Finlandia, las olas de calor de este verano han apremiado la acción. La adaptación al clima pasa por más educación y consejos a la población, pero los edificios deben habilitarse para la nueva normalidad.
