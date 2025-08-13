Opinión
El sol rojo
Ingenua contemplación del ocaso
El pasado domingo, 10 de agosto, contemplé desde mi casa, una puesta fascinante e interminable, con un sol crepuscular, cuando todavía le faltaba un buen trecho para ocultarse tras las montañas del oeste. Me extasié cara al sol durante más de dos horas, disfrutando de sus tonalidades: bermellón, carmesí, escarlata, rosa, sangre, rubí. Hipnotizado y maravillado, mis ojos miopes y cansados superaban a un Smartphone incapaz de captar la grandiosidad del espectáculo, al empequeñecer el sol y convertir el rojo en blanco, a Lorenzo en Catalina.
Al día siguiente me enteré de que los colores flamígeros del singular atardecer se debían a que Asturias ardía: el parking de la Losa, en Oviedo; Noreña, Valdés, Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, Villayón... Ardía Villablino, y Las Médulas en el Bierzo, Orense, Zamora, Navarra, un camping del Vendrell..., ardía hasta la mezquita de Córdoba. Y ardían Ucrania, Gaza, Yemen, Siria, Nagorno-Karabaj, el Sahel, el Congo, Afganistán, Somalia, Nigeria, Cachemira... "Fuego he venido a traer a la tierra ¿y qué quiero sino que se propague?", dijo Lucas (12, 49).
Pasé la tarde disfrutando el sol rojo, como Nerón la lira mientras ardía Roma, como algún pasajero del Titanic escuchando a los músicos, o aquel empresario al que, cuando localizaron en la playa para comunicarle que su fábrica estaba siendo pasto de las llamas, repuso: "¡Menudo disgusto me espera el lunes!".
Mi regocijo fue una suerte de procrastinación no deliberada; ganas de disfrutar sin demasiados análisis. Decía el poeta Bartrina: "Si quieres ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices".
