En defensa de la manzana de sidra

En primer lugar quería dar la enhorabuena a LA NUEVA ESPAÑA por la colección de libros sobre la sidra, lo que evidencia, una vez más, que el periódico es un defensor a ultranza de nuestra bebida regional.

Por otro lado, y en referencia al Editorial del pasado domingo, me gustaría exponer, como productor de "manzana de sidra asturiana" y como presidente de la Asociación de Manzana Asturiana (AMA), algunos datos sobre el sector productor que creo que es importante que conozcan la opinión pública, la Administración y los consumidores.

Si como se dice en el Editorial, si "el siglo XVIII fue el de la gran expansión de la manzana, complemento a las rentas agrarias", el siglo XXI es el de la contracción. Y, por qué. Pues muy sencillo, porque ahora las plantaciones no es que sean un complemento a la economía doméstica, sino que son antieconómicas per se –y estoy hablando no sólo de las pequeñas, sino también de las plantaciones medianas/grandes superiores a 10 hectáreas– desde una perspectiva empresarial.

Razones por las que la actividad productora de manzana de sidra es hoy por hoy antieconómica:

1– Durante los últimos quince años, ¡quince!, el precio de la manzana ha estado estancado. Sin embargo el precio de la botella de sidra ha ido subiendo paulatinamente. Una botella de sidra se elabora con un kilo de manzana. El pasado año el kilo se pagó a 0,45 euros, no cubriendo el coste de producción, establecido en 0,57 euros en el estudio de la Universidad de Oviedo. Por lo tanto, el productor de manzana recibe escasamente el 10% de lo que paga el consumidor final.

2– Es una evidencia que estamos produciendo a pérdidas, incumpliendo así de forma palmaria el mandado establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria. Así lo acredita el citado estudio de la Universidad de Oviedo.

3– La inversión necesaria para plantar una hectárea de manzano de sidra es de 12.000 euros sin tener en cuenta el precio del terreno.

4– El retorno económico de la inversión hecha se produce a partir del año 10 o 12 desde el inicio de la plantación. Mientras tanto hay que seguir pagando el gasto corriente de la empresa: salarios, maquinaria, fertilizantes, suministros… Como ejemplos contrarios a este largo periodo de restitución económica, tenemos el de la viña cuyo retorno se produce a partir del tercer año o el de la ganadería a partir de los nueve meses.

5– El 80 % de la sidra natural que se elabora en Asturias, y el 99% de la espumosa, se hace con manzana o zumos de manzana provenientes de fuera de la región: Galicia, Francia, Alemania, República Checa… Sin embargo, se da la paradoja, de que entre el 30% y el 40% de nuestra manzana DOP, dependiendo del año, se destina para elaborar sidra que no es DOP. Es decir, hoy por hoy, se podría aumentar significativamente la producción de sidra DOP.

Consecuencias de lo anterior:

1– Reducción preocupante de la oferta de manzana, poniendo en peligro el sector, y no quiero ser agorero, como consecuencia de un fenómeno coadyuvante. Por una lado, el abandono de las pequeñas pumaradas –que en el sumatorio total de producción eran esenciales–, consecuencia de los bajos precios y el envejecimiento de los titulares de la propiedad. Y, por otro lado, el hecho evidente, y lógico desde un punto de vista empresarial, de que no se planta. No hay nuevas plantaciones significativas.

En los últimos doce años se plantado sólo cinco pumaradas de más de 10 hectáreas.

2– Imposibilidad lógica de que los jóvenes se incorporen a este sector. Incluso en el supuesto hipotético de que se le subvencionara al joven la inversión de la plantación, cómo sobreviviría durante ese largo periodo de diez años sin ingresos y atendiendo además el gasto corriente.

Posibles actuaciones para solucionar este desorden:

1– Desde la Administración se debería velar por que se respete el contenido de Ley de la Cadena Alimentaria, evitando que se produzca a pérdidas, y para ello es necesario conocer los costes de producción.

Ahora mismo hay sobre la mesa un instrumento académico de solvencia, no contradicho por ningún operador del sector, que es el realizado por el Grupo de Investigación OEG de la Universidad de Oviedo, titulado "Análisis de la Cadena de Valor de la DOP Sidra de Asturias", que fue encargado por el Consejo Regulador de dicha DOP. Este estudio, como se ha dicho, estableció el coste de producción de un kilo de manzana en 0,57 euros para el año 2024.

Además, la Consejería correspondiente debería publicar como hacen la mayoría de las comunidades autónomas los costes de producción medios agrarios por campañas, bien utilizando el estudio de la Universidad, u otro instrumento que considere más acertado.

2– También desde la Administración se debería abrir una línea generosa de subvenciones para las plantaciones ya existentes, para incentivar las nuevas y para facilitar el acceso de los jóvenes a las mismas.