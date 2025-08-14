Si cada día que pasa crece la desconfianza en la política se debe a los propios políticos. Ellos son los que la desvirtúan. Óscar Puente, ministro de la gresca del Gobierno de España, no es el único culpable pero sí uno de los paradigmas del descrédito nacional. Ha vuelto a ejercer de pirómano en medio de los devastadores incendios que nos castigan de norte a sur, prendiendo fuego a las redes sociales, que es el terreno que mejor conoce igual que tiene una querencia especial por los paisajes en ruinas. El caos ferroviario es un ejemplo de ello; estos días, con un país incendiado, ha preferido bromear, utilizando toda clase de exabruptos para preguntarse dónde se encuentran los presidentes autonómicos del Partido Popular, en vez de explicar lo qué está ocurriendo con el AVE. Su carácter bronquista, más que un accidente, es seña de identidad. Otros políticos recurren a la polémica cuando se sienten acorralados; Puente la busca antes de desayunar, mientras revisa el correo. No habla: embiste. Tampoco debate: arrasa. Jamás piensa en convencer, sino en aniquilar al adversario marcando el territorio. Si el contrincante no existe, lo inventa.

España se ha convertido en un chat de grupo donde todos vociferan y nadie escucha. En el reino del estruendo, Óscar Puente es el ministro del ruido y, parece ser, no tiene pensado bajar el volumen. Entre los suyos, nadie se lo pide, al menos con la suficiente firmeza. Para él, la estridencia y la descalificación no son meros subproductos de la política: representan, en esencia, la política misma. No es que no sepa hacer otra cosa, no me atrevería a decirlo, pero prefiere explotar su habilidad personal para que el enfrentamiento se imponga a cualquier argumento, como una calamidad más que define el deterioro de la conversación pública.