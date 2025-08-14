Los Robinsones y el campamento de los alemanes

Una mañana de agosto amanecieron en la arena seca. Dos grandes farallones, la isla de Foro y la isla de Llera que con la pleamar se rodean de agua, forman la playa de Barro, que por estar frente al gran área cantábrica, mar adentro, se conoce por Miracielos por algunos por esa razón. Tres largos palos colocados a modo de puente cubiertos por una tela blanca, como una gran sábana, formaban lo que consideramos una tienda de campaña. No existía ningún camping por la zona. Fueron esos tres chavales una premonición de lo que llegaría después: Sorraos, Troenzo, Borizu, Poo…

Los Robinsones –así fueron llamados aquellos tres chavales madrileños– parece que dormían por el día y revivían por la noche. Uno de ellos , Rafael Cué, tenía a sus padres y hermanos hospedados en el único establecimiento turístico que había, el Hostal de la Playa, en un pueblo donde solamente una docena de familias disfrutaban de su veraneo.

Eran aquellos tiempos de reciente actividad del maqui. La Guardia Civil, con cuartelillo en el vecino Niembro, realizaba sus rondas por la parroquia barrucana, con bastante costa y playas apetecibles para el desembarco de los piratas que se imaginaba cinematográficamente Gonzalo Suárez. Era un territorio éste, desde la playa de Torimbia a la península del Borizu, donde actuaba Nabé, quien secuestró al hijo de un farmaceútico ovetense, un chaval que más tarde sería galardonado con un prestigioso premio literario, el novelista Héctor Vazquez Azpiri.

Una costa que atrajo también a jóvenes alemanes que vinieron unos veranos e instalaron su campamento entre Joz y Palacio, un gran "prau" en cuesta desde el que se contempla el Cantábrico. Los muchachos germanos animaban una playa, pequeña pero espaciosa para la docena de familias veraneantes que disfrutaban en un pueblo sin apenas coches, campesinos que vivían del campo y con la distracción de ir a pescar cámbaros al Bau, caminar por su circundante carretera hasta La Parrera o ir a tomar un refresco a la terraza del bar de Alfredo o a la Cabaña del Mar.

Los Robinsones, Rafael Cué y sus dos amigos, por una parte, y el campamento de alemanes, por otra, no solamente fueron la novedad sino la atracción de la comarca. Acudían bañistas de Celorio, Balmori, Niembro para verlos… también los jóvenes de la policía rural. Sobre todo a las rubias alemanas, que lucían unos llamativos bikinis cuando en España eran una novedad prohibida, que jugaban con las palas, al voley playa… A raíz de ello, se cuenta que los jefes del campamento alemán fueron denunciados por el uso de un bañador tan descocado. La pareja de guardias civiles que hacía su guardia con prismáticos desde la pradera entre playas esperó al último día de estancia de los rubios germanos para denunciar el uso de bikinis de las bellas teutonas.

Hubo por aquellos años de mitad del pasado siglo algunas que otras novedades –llegó un verano un autobús lleno de polacos; una familia francesa descendiente de republicanos logró un verano entrar en la iglesia parroquial, subieron al órgano y cantaron el Himno de Riego y la Internacional…– mientras el país comenzaba su carrera turística. Barro, que sufrió una epidemia de fiebres tifoideas por aquel tiempo, era entonces una pequeña aldea para un tradicional veraneo familiar.