Ven a la escuela de calor

Estamos en el día decimoprimero del total de dieciséis consecutivos que, según la Aemet, la mayoría de los españoles sufriremos los estragos de lo que se ha dado en llamar "ola de calor". Es decir, la mitad de agosto. Ya se sabe que, con la cabeza recalentada, lo primero que se pierde es la claridad de pensamiento. Sin embargo, a casi cuarenta grados la mayor parte del día y por encima de los 27 hasta las cinco de la madrugada, resulta difícil pensar en otra cosa que no sea el calor.

En contra de la opinión de muchos científicos, entre ellos José Antonio Sáenz de Santamaría, colaborador de este periódico al que admiro, soy de los que piensa que el tiempo, el clima, ha cambiado a peor. En fin, que hace más calor que antes. Lo digo desde mi absoluta ignorancia científica. Me atrevo a proclamarlo por una mera sensación. Los que vamos teniendo más años por detrás que por delante tendemos a repetir las sentencia de nuestros abuelos: "nevadas, las de antes"; "frío el de mi época", pero "calor, el de ahora".

Durante estos largos días de "ola de calor", hemos recibido una profusa sucesión de mensajes. Mapas, con toda España cubierta por el alarmante rojo de las altas temperaturas, salvo una concentración de nubes con forma de Asturias, justamente sobre Asturias, el "paraíso climático". Mapas de información meteorológica de hace ocho años con temperaturas superiores a las actuales, a las que no se consideraba un "riesgo extremo", como se hace en los mapas de ahora, pintados de un alarmante rojo ígneo.

Este está siendo mi cuadragésimo séptimo verano en Madrid. Por circunstancias de trabajo, he pasado aquí los correspondientes meses de agosto. Muchos de ellos sin aire acondicionado. Y mi sensación –insisto, sensación– es que no había pasado tanto calor en tanto tiempo como este año y los inmediatamente anteriores. Es verdad que en días concretos hacía mucho calor y que muchas noches no se podía dormir, pero, una vez que se ponía el sol, refrescaba, se podía salir a la calle. Ahora, permanecemos encerrados, como cuando el covid, o cobijados en locales acondicionados. Hasta mis conocidos votantes de Vox admiten que esto no es normal.

Una de dos. O realmente hace más calor o nosotros nos hemos vuelto más blandos. A base de tanto aire acondicionado, ya no soportamos determinadas temperaturas. No sabemos vivir por encima de los 25 grados ni dormir por encima de los 22. ¿Se acuerdan lo que despotricamos contra el aire acondicionado, de sus gases refrigerantes con los que se provoca el efecto invernadero y nos íbamos a cargar el planeta? Incluso, ya entonces, ahí en Asturias los locales presumían: "No tenemos aire acondicionado; tenemos aire en condiciones". Hoy, ya casi nadie maldice el aire acondicionado.

Como tampoco ya nadie repite de forma machacona aquella frase atribuida a Francisco Silvela: "Madrid en agosto, con dinero y sin familia, Baden-Baden". Porque la capital, en agosto, ya no es precisamente un balneario.

En un artículo reciente, el mencionado Sáenz de Santamaría y los también geólogos Enrique Ortega Gironés, y Stefan Uhlig denuncian que las informaciones sobre el cambio climático y el calentamiento global están siendo sometidas a una batalla política y mediática por ganar el relato. Y que ese relato ya lo han ganado las tesis oficiales. Desde luego, a mí ya me han convencido sin más evidencias, insisto, que mis propias sensaciones.

Lo que está claro es que el debate se ha frivolizado, ya sea por argucias políticas o por la trivialidad de las redes sociales. Si se hubiera mantenido al nivel de los científicos, otro gallo nos cantaría. El Gobierno de Estados Unidos, el de Trump, acaba de hacer público un informe que reconoce por primera vez el cambio climático, aunque cuestiona la existencia de una crisis climática. Estoy seguro de que, desde la ciencia, sería más fácil entenderse y acercar posturas aparentemente irreconciliables.

Al común de los mortales nos queda ir a la "Escuela de calor" que cantaba "Radio Futura" allá por 1984, a ver si aprendemos a sobrellevarlo mejor. ¿Se acuerdan? "Arde la calle al sol de poniente…/ Esperando que caiga la noche/ Hace falta valor, hace falta valor /Ven a la escuela de calor".