45 años de un homicidio que debe recordarse

Cuando se cumplieron los 25 años del homicidio de Manuel Lago "Chiquito", en LA NUEVA ESPAÑA se le dedicó un artículo en el que se explicaba lo sucedido en 1980. Ahora nos adelantamos cinco años a la efeméride de los 50, y por una razón muy sencilla: el francotirador, como dice el poeta Karmelo C. Iribarren, anda cerca; y, dentro de cinco años, quizá yo no escriba nada o usted no lo lea. Además, ha transcurrido tiempo suficiente como para que haya nuevos lectores que desconozcan lo acaecido tanto tiempo atrás, un 16 de agosto y, también sábado, en Muniellos, en aquel momento Coto Nacional de Caza.

Al amanecer, una pequeña partida de cazadores furtivos se internó en el monte a cazar lo primero que se les cruzara, que fue un corzo. Los guardas del ICONA, "Chiquito" y su compañero Manuel Rodríguez "Aumente", escucharon, desde el pueblo de Oubacho, donde vivían, el latir de los perros y el disparo, y no les hizo falta más para internarse en Muniellos. Desde un punto de la carretera del Connio, uno bajaba andando hasta Tablizas y el otro en coche (uno particular) a esperarle. Más o menos se turnaban para hacerlo y, aquel día, fue "Chiquito" quien bajó atravesando el robledal.

A principios de milenio, quien suscribe, estuvo entrevistándose con guardas de caza de aquella época porque ese valioso testimonio era lo único conciso que iba a quedar de un período negro en muchos pueblos de Asturias. El homicidio de "Chiquito" fue lo más grave que sucedió, pero ni tan siquiera fue la primera vez que les disparaban a él o a "Aumente". Puede que con la serenidad que dan los años trascurridos y un hermoso día soleado en el pueblo, Manuel y Milagros, su mujer, con una naturalidad vertiginosa recordaban que también les habían disparado en otras ocasiones. Y él siguió trabajando en el mismo oficio, en el mismo sitio, hasta su jubilación.

Hoy se encuentra información en la Red de lo sucedido aquel día en Muniellos y, de alguna manera, siempre habrá quien haga por recordarlo; pero todo aquello estuvo a punto de desvanecerse al prescribir el delito de asesinato, que era el delito reclamado para reabrir la causa. El empeño en una nueva investigación lo motivaba algo entendible por cualquiera: en el juicio quedó demostrado que dispararon dos personas, pero no se pudo probar con certeza quiénes. Una de ellas era un menor que se autoinculpó, así que habrá, por obligación, que creer ese testimonio; pero, pese a muchos indicios, no se estimó que hubiera prueba fehaciente para condenar a la otra.

Ha pasado toda una vida laboral y los dos hijos de Manuel Lago, que también se hicieron guardas (hoy Agentes) ya le hacen ojitos a la jubilación. Sí, la dichosa caza dejó viuda y dos hijos. Y en Lleida, en 2017, también se llevó la vida de otros dos Agentes. En esta ocasión sí hubo veredicto de asesinato. Y, entre uno y estos, un rosario de daños a bienes materiales de los guardas de los que nadie se responsabiliza.

"Chiquito" era el nombre de la casa y, por extensión, de la familia. Así que Julio y José Manuel también son "Chiquito". Hubo largos años en los que, como representante sindical, José Manuel, tuvo mucha actividad y no pocas controversias con otras secciones sindicales o con la administración autonómica. Con el discurrir de los tiempos, la figura del guarda de caza iba tomando el cariz de Agente Ambiental, y la conservación choca con algunos modelos industriales. También en algún momento fue sancionado. Vaya, parece que no es extraño que se sancione a los Agentes que sacan los pies del tiesto. Julio tiene otro carácter. Decía con frecuencia: "Esta es la mejor carrera que pude sacar". Y disfruta de ella lo más posible, aunque apuesto a que no reengancha.

Hubo toda una generación de jóvenes, y ahora tomo palabras de Concepción Arenal, atraída por "la pasión por el bien". La inconmensurable presencia e influencia de Félix Rodríguez de la Fuente, que alertaba con sus disertaciones apasionadas de peligros que han llegado; el incipiente ideario ecologista que se empezaba a fraguar; la necesidad humana, más o menos acusada, del contacto con la Naturaleza; los sencillos anhelos de los niños que, de mayores, querían ser "de los buenos"; la admiración de los adolescentes por las hazañas de quienes hacían algo por reconducir el rumbo que llevaba nuestra sociedad y que, en España, se veía amplificado por los cambios políticos... Era la ocasión de ser mejores. Y la épica figura del guardabosques, en la cual se encarrnaba el derrotero ético y moral de aquellos tiempos, era uno de los más adecuados oficios que podía colmar las aspiraciones de aquella chavalería.

Así, cada cual hizo lo que quiso y pudo y solo uno sabe si quien fue se avergonzaría de quien es. Y las generaciones que llegan detrás miran con desprecio el mundo que les va a quedar y piensan que se lo mejorarán. De la que hablamos, unos pocos mantuvieron la ilusión de ser guardas del tipo que eran "Chuiquito", "Aumente", Aladino "Farruco", Joaquín "Gurrullo", Basilio y tantos, de quienes ignoraban las penurias. Y, de esos pocos, menos aún consiguieron serlo. Qué decepción al descubrir que ya no se quería a nadie con el compromiso y la rectitud de aquella gente.

Juan Jesús Molina Rodríguez, Jefe Regional del Patrimonio Forestal del Estado y Jefe de Inspección Regional de ICONA, me contó que, en una ocasión, un conocido fue a pedirle que le retirara una multa. Molina, más o menos, le dijo que si le aseguraba que el guarda mentía, la anulaba de inmediato. El otro le respondió que no, y Juan Jesús Molina zanjó la conversación con algo así como "entonces no te la puedo quitar".

También mi amigo Ángel Queipo, quien casi llegó al siglo de vida, en aquella época del ICONA preguntó por sus denuncias, porque si él estaba obligado a denunciar y luego no se multaba, era un trabajo hasta contraproducente. "No se preocupe, Ángel, todo llegará". Y así fue, poco a poco fueron llegando las sanciones que Ángel, con mucho esfuerzo, había iniciado.

Hoy, con mucha más legislación específica, no hace ni falta que el infractor vaya a ver a un Consejero. Ya hay antes quien quiere decidir, por el artículo 33, si creer al Agente o si tramitar sus documentos. Lo vimos y veremos de manera pública en la Comisión creada para esclarecer las responsabilidades de las muertes en la mina de Degaña. Y lo mismo ocurre en casos que tienen una dimensión más reservada.

La familia de "Chiquito" siempre estará orgullosa de su valentía, como también lo están los Agentes que quisieron ser ese modelo de guarda. Y ser valiente es muy muy difícil; si no, fíjense en cuántos cobardes hay.

Cuando pase un lustro, alguien volverá a tener unas palabras en recuerdo de "Chiquito". Mientras tanto, déjese de cobardías quien se tenga que dejar, que le ponga su nombre al centro de interpretación de Muniellos y explique qué ocurría en aquellos años, que, de manera abrupta, brutal y cruel, forman parte de la historia de Asturias y de España.

