Cubos de agua contra el cambio climático

En política los acontecimientos atropellan a sus actores cuando son incapaces de distinguir los sucesos de sus causas profundas. Es imposible así que sean conscientes de un cambio de era como la llegada del cambio climático, que en un país como España, en los bordes del calentamiento tolerable y en riesgo de progresiva desertización, amenaza con sucesos extremos recurrentes y previsiblemente cada vez más intensos. Preparar al país para afrontarlos y sobrellevarlos, con una estrategia común tanto en el orden territorial como en el político, e instrumentos adecuados, debería ser una cuestión de Estado. Pero, mirándose cada uno al ombligo y pendiente de sus expectativas a corto, seguirán improvisando remedios de ocasión mientras se culpan unos a otros, la devastación de turno se muestra incontenible y el ignaro negacionismo aguarda su momento para acelerar el desastre.