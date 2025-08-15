Opinión
Puesto de confianza, comodín perpetuo
El caso de Carmen Ninet, esposa del excomisionado socialista de la dana pillado falsificando un título académico, es un ejemplo paradigmático del cargo público cuya única justificación para seguir cobrando parece ser el simple hecho de seguir cobrando. Tanto es así que, al exigírsele sin éxito a esta señora que acreditase una titulación, la plaza que ocupa como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad se suprimirá y alguien procederá a recolocar a la impostora en otro departamento donde pueda seguir percibiendo un sueldo a cambio de lo mismo, es decir de poco tirando a nada. De paso se ve la importancia que tenía el cargo por el que la Administración le pagaba más de 104.000 euros, que no están mal. Ninet, supongo, será una entre muchos que no hacen ruido, no presentan proyectos, nunca comparecen más allá de la foto oficial, pero ahí están, mes tras mes, firmando la nómina como quien renueva un abono de transporte.
En este país ha dejado de ser una suposición para convertirse en una irrealidad que un cargo político exista para desempeñar una función pública, no como premio de consolación ni salvavidas familiar. La política nacional ha convertido el "puesto de confianza" en un comodín perpetuo de hoy te nombro y mañana te recoloco. A todo esto el ciudadano sigue pagando. No solo con impuestos, sino con resignación. Paga, además, por nada, porque si todos estos cargos creados por sectarismo mañana desaparecieran, nadie notaría la diferencia salvo los retribuidos en el supuesto de quedarse sin nómina. No parece ser el ejemplo de Ninet que en una de estas, degradada de un cargo directivo superfluo que se ha decidido amortizar, podría seguir cobrando en otro más o menos lo mismo. Así funciona, la estructura lo hace posible.
