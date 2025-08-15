Algo más sobre los telómeros

En las últimas décadas, la esperanza de vida ha aumentado de forma sostenida en muchas partes del mundo, especialmente en Europa y, particularmente, en países como España. Sin embargo, el envejecimiento conlleva nuevos retos para la salud pública, y uno de los más inquietantes es el aumento de los casos de enfermedades neurodegenerativas. El alzhéimer, el párkinson y distintos tipos de demencia representan esa punta de lanza que amenazan el bienestar de las personas mayores y sus familias.

Pero, a pesar de los avances médicos, seguimos sin comprender del todo por qué se desencadenan ni cómo detenerlas una vez aparecen los primeros síntomas. No obstante, la ciencia ha puesto el foco en los telómeros. Estos son una especie de capuchones que protegen los extremos de los cromosomas, protegiendo nuestro ADN, y parecen tener mucho que decir sobre el envejecimiento celular y sobre la salud cerebral. De manera coloquial podríamos decir que son como las puntas de plástico que impiden que se deshilachen los cordones de los zapatos. Con cada división celular, los telómeros se acortan de manera natural, marcando el paso del tiempo biológico en nuestro organismo. Este proceso es parte del envejecimiento normal, pero también puede acelerarse debido a ciertos factores externos e internos.

Cuando los telómeros se acortan demasiado, la célula entra en senescencia o muere, lo que afecta a tejidos y órganos. La ciencia ya había vinculado este fenómeno con enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. Sin embargo, investigaciones recientes como las publicadas en "Alzheimer’s Research & Therapy" y por el "British Medical Journal Group" han confirmado una conexión directa entre telómeros cortos y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, en particular la demencia.

Estudios realizados sobre grandes poblaciones han demostrado que las personas con telómeros más cortos en los glóbulos blancos tienen hasta un 14% más de probabilidades de desarrollar alzhéimer. También se ha observado una asociación con el párkinson y con otros tipos de deterioro cognitivo leve. Estos, de hecho, son en muchos casos un estadio previo a la demencia. No obstante, el hallazgo no implica que los telómeros cortos causen directamente estas enfermedades. Lo cual no quita que sí los convierta en un potente indicador del estado de salud del cerebro.

¿Pero, se puede corregir la longitud de los telómeros?

En 2009 se concedió el Premio Nobel de Medicina a la australiana Elizabeth Blackburn, por haber descubierto la telomerasa, enzima que regenera los telómeros. La longitud de los telómeros está influida en parte por la genética, pero también por nuestros hábitos de vida. Fumar, llevar una dieta pobre en nutrientes, sufrir estrés crónico o dormir poco -se aconseja un mínimo de siete horas- son factores que se han relacionado con un acortamiento más rápido de los telómeros. Por el contrario, ciertos comportamientos saludables parecen protegerlos o, al menos, ralentizar su desgaste. Así, practicar ejercicio físico moderado y regular es uno de esos pilares. También lo es la alimentación, evidentemente. Seguir una dieta rica en frutas, verduras y ácidos grasos saludables está estrechamente ligado a una mejora general de nuestra salud. Aunque no se puede frenar por completo el paso del tiempo, sí parece posible influir en cómo envejecemos a nivel celular.

Para saber más sobre el tema, le remito, querido lector al libro, "La solución de los telómeros", de Elizabeth Blackburn y Elissa Epel, publicado por la editorial Aguilar.