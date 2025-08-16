Anacronismos de verano

Ayer, quince de agosto, día de la Asunción, ecuador de una caldera, la temperatura siguió subiendo. En la soledad de las ciudades que duermen la siesta volvió a ser suficiente un minuto de silencio para evocar cualquier tiempo remoto. Ese minuto de silencio que Carlo Levi invocaba en la eterna Roma. En las ciudades de playa, en cambio, imperó el bullicio aunque sofocado por el calor.

Ferragosto viene del latín Feriae Augusti y ancestralmente se celebraba coincidiendo con el final de las labores del campo. En Roma sigue siendo una fecha especial, los escasos romanos y los turistas condescendientes con el sueño monumental de la piedra pasean por la plaza Navona desierta, con el calzado pegado al asfalto derretido por el sol. Para aliviar las altas temperaturas, el Papa Inocencio XI estableció la norma de que los tubos que descargaban el agua de las fuentes debían bloquearse para que éstas se desbordaran y así convertir el lugar en una gran piscina.

La tradición del 15 de agosto era y es salir en estampida a cualquier lugar. Sin embargo, hay romanos que eligen pasear por las calles fantasmales y los parques, protegiéndose como pueden del calor mientras oyen cantar a los grillos en las cornisas barrocas de las casas. La soledad es un anacronismo del verano que se manifiesta con cierto esplendor en las ciudades cerradas por vacaciones. Como escribió Levi, "la ciudad de los hombres se va a otra parte, a las playas y las montañas, con sus hábitos, sus ansias, su estruendo". Para el cine, esta fecha cumbre de los veranos es un gran desierto hablado. En películas inolvidables como "La escapada" (1962) o "Caro diario" (1993), Roma vacía se convierte en personaje: las voces cobran otro tono, los gestos pesan diferente y el asfalto respira. Respirar, ah.