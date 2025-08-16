Opinión
Anacronismos de verano
Ayer, quince de agosto, día de la Asunción, ecuador de una caldera, la temperatura siguió subiendo. En la soledad de las ciudades que duermen la siesta volvió a ser suficiente un minuto de silencio para evocar cualquier tiempo remoto. Ese minuto de silencio que Carlo Levi invocaba en la eterna Roma. En las ciudades de playa, en cambio, imperó el bullicio aunque sofocado por el calor.
Ferragosto viene del latín Feriae Augusti y ancestralmente se celebraba coincidiendo con el final de las labores del campo. En Roma sigue siendo una fecha especial, los escasos romanos y los turistas condescendientes con el sueño monumental de la piedra pasean por la plaza Navona desierta, con el calzado pegado al asfalto derretido por el sol. Para aliviar las altas temperaturas, el Papa Inocencio XI estableció la norma de que los tubos que descargaban el agua de las fuentes debían bloquearse para que éstas se desbordaran y así convertir el lugar en una gran piscina.
La tradición del 15 de agosto era y es salir en estampida a cualquier lugar. Sin embargo, hay romanos que eligen pasear por las calles fantasmales y los parques, protegiéndose como pueden del calor mientras oyen cantar a los grillos en las cornisas barrocas de las casas. La soledad es un anacronismo del verano que se manifiesta con cierto esplendor en las ciudades cerradas por vacaciones. Como escribió Levi, "la ciudad de los hombres se va a otra parte, a las playas y las montañas, con sus hábitos, sus ansias, su estruendo". Para el cine, esta fecha cumbre de los veranos es un gran desierto hablado. En películas inolvidables como "La escapada" (1962) o "Caro diario" (1993), Roma vacía se convierte en personaje: las voces cobran otro tono, los gestos pesan diferente y el asfalto respira. Respirar, ah.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana