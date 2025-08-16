El fuego y la política

La historia se repite. Primero fue un volcán en la isla de La Palma, luego el agua en Valencia y ahora un fuego abrasa la esquina noroeste del país. Episodios similares se registran en otras latitudes con una frecuencia mayor y los expertos vaticinan que el planeta seguirá la misma pauta, por lo que debiéramos ir preparándonos. ¿Es posible que las fuerzas de la naturaleza estén ejecutando una venganza contra el poderío de la ciencia y la tecnología? Hace tiempo que la idea de un progreso indefinido está en solfa y nuestro modo de vida sometido a una discusión trascendental. Hemos detectado con bastante precisión los efectos secundarios, y dañinos, de nuestra forma de conducirnos sobre la Tierra, y sabemos con certeza lo que no deberíamos hacer, pero no somos capaces de renunciar a nada, nos falta un poco más de conciencia y, sobre todo, voluntad.

Mientras nos damos un tiempo para pensar en ello y replantear nuestro futuro, decenas de incendios han calcinado miles y miles de hectáreas en la franja occidental de la Península, llevándose por delante varias vidas humanas, animales, casas, terrenos de gran valor y espacios protegidos. Calificar todo esto de catástrofe no parece muy exagerado. A las pérdidas materiales hay que sumar la caída de ánimo provocada en los habitantes de las comarcas directamente afectadas. Poniendo el oído a lo que se dice, uno concluye al instante que el fuego tiene su origen en la elevación de las temperaturas, a consecuencia del cambio climático, y el abandono de los bosques que trae consigo la despoblación rural. El impacto de estos fenómenos resta importancia al hecho de que el incendio sea casual o intencionado.

El cambio climático y la despoblación del mundo rural son dos fenómenos de largo recorrido, que producen cambios profundos perceptibles solo a largo plazo y que, por tanto, requieren una actuación bien pensada, decidida y prolongada. El período de una legislatura se queda muy corto para hacer frente a estos retos. Sin embargo, el horizonte temporal al que ciñen los gobiernos sus planes tiende a reducirse hasta llegar en ocasiones a atender exclusivamente lo inmediato. Se atribuye a Bismarck la frase “el político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación”. Como vemos cada día, el estadista es una especie en extinción en la política.

Y acabamos de comprobarlo otra vez en la reacción de nuestros políticos al calor de las llamas. La discusión ha ido dando tumbos entre las presencias y ausencias de unos y otros, y en torno a qué administración ha gastado más y está siendo más colaborativa en la lucha contra el fuego. Feijóo ha definido la situación de crisis nacional. El ministro del Interior se declara satisfecho de la coordinación entre el gobierno central y los autonómicos, de los recursos distribuidos por su departamento y responde que cuando todo haya pasado será el momento de analizar la actuación de todos. Los bomberos lamentan su escasa formación, un equipamiento pobre y unas condiciones laborales precarias. Los vecinos afectados se quejan de dejadez, falta de medios y desamparo.

Una cosa está clara. La lucha contra el fuego en España, tanto la prevención como los operativos que intervienen una vez iniciado el incendio, a pesar de los esfuerzos desplegados, en primer lugar por los bomberos, no ha alcanzado un grado de eficacia satisfactorio. La Sierra de la Culebra, donde los hechos se repiten entre las advertencias y exclamaciones de los habitantes de la zona, sirve de ejemplo. Esto ocurre por la concepción reactiva de las políticas públicas que aún se estila en muchos casos. En vez de prever y adelantarnos a los problemas, esperamos a que se presenten e incluso se agraven antes de adoptar medidas. Y luego, tampoco nos tomamos siempre en serio la evaluación de esas políticas, para corregir sus fallos o mejorar su rendimiento.

Combatir las oleadas de incendios no es tarea fácil. Ultimamente, la chispa se enciende con pasmosa facilidad y el fuego puede dejar a su paso un panorama apocalíptico. Extinguirlo cuando ya se ha propagado y, mucho más, prevenirlo, en ausencia de ganaderos, los guardianes seculares del bosque, exige un esfuerzo descomunal, pero necesario. Aunque las competencias en esta materia correspondan a las comunidades autónomas, resultaría incomprensible que el gobierno español optara por ser mero espectador interesado. En estos días, ha habido momentos que nos han devuelto al despropósito vivido con la DANA. La cooperación de los gobiernos a todos los niveles es imprescindible. Aún así, es probable que haya que aumentar los recursos. La sugerencia de un acuerdo de colaboración debería ser tomada en consideración. El problema no va a desaparecer cuando todo lo que está quemando se convierta en ceniza. Los dos grandes partidos tendrían que pensar que esta es una de esas situaciones en que, en política, es obligado hacer de la necesidad, virtud.