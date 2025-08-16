Algo podemos hacer por Gaia

Contemplo el paisaje que tengo delante, una sucesión de colinas y valles angostos, masas de árboles y tierras cultivadas, pequeñas agrupaciones de viviendas y casas aisladas. Miro los girones de niebla desvanecerse y el cielo que antes parecía apoyarse sobre las cumbres de las montañas, elevarse diáfano. Oigo el ladrido de un perro, el ruido de los neumáticos de un automóvil que discurre por una carretera que no puedo ver, pasa un cuervo gritando, cerca canta el final de su reclamo un mirlo. Y todo acompañado, como un continuo, el de la música de las esquilas. Porque en mis oídos, las diferentes tonalidades y ritmos de los cencerros se combinan para formar un como manto musical donde se manifiesta la naturaleza. Y pienso: acaso toda esta armonía no será fruto de una voluntad. Voluntad como una fuerza ciega, sin propósito, solo querer ser. O voluntad que manifiesta un plan. Porque esta orografía es el resultado de la acción combinada de numerosas fuerzas, algunas ocultas en el interior de la tierra, otras, la lenta acción del agua, y otras fuerzas naturales; y no menos importante, la de los seres vivos. Es el azar que se combina con la necesidad, recogiendo el magnífico título del libro de Monod. Azar que hace que esas innumerables fuerzas se entrelacen a lo largo del tiempo para producir estos resultados. Y necesidad, la que tienen los seres vivos de adquirir energía del medio en una continua transformación del entorno. Lo hacen las lombrices creando el manto vegetal, como bien dejó escrito Darwin. Y lo hacemos nosotros, hace 40000 años quemando y talando, ahora con nuestras poderosas máquinas. Ni el aire, ni el agua ni la tierra es como era antes de que nosotros adquiriéramos ese poder, esa tecnología.

Pero esta transformación de Gaia que ahora perpetramos no es la primera ni quizá la más importante. Si ahora disfrutamos de este verdor, si existimos como seres capaces de quemar los sustratos energéticos en del interior de nuestras células, es porque hace millones de años unos seres diminutos fueron capaces de producir oxígeno como resultado de su actividad metabólica, su forma de vivir. Oxígeno que por su capacidad de oxidación es tóxico. Se dice que mientras vivimos nos vamos oxidando hasta que al final esa fugaz configuración de moléculas que somos se corrompe como el hierro. De ahí el éxito popular, y creo que inútil, de los antioxidantes.

Ahora somos nosotros los que, resultado de nuestro metabolismo extendido, transformamos la corteza de la tierra y su atmósfera. Primero supimos usar la energía acumulada en los vegetales incendiándolos. Más tarde su destilación tras años de permanencia ocultos bajo la superficie de la tierra: el carbón. Y todo cambió cuando descubrimos el petróleo. El CO2 es solo una de las consecuencias de nuestro metabolismo extendido. Los plásticos, un maravilloso derivado del petróleo, otro entre muchos.

El primer plástico, la bakelita por el nombre de su creador Leo Baekeland, probablemente se obtuvo del alquitrán de la hulla. Pronto se empezó a usar el petróleo, más potente con la misma composición química básica: hidrocarburos. Su utilidad, versatilidad y coste es tan favorable que vivimos inmersos, materialmente, en ellos, en los plástico. No solo forman parte del agua, aire y tierra, también de nosotros mismos: discurren por nuestra sangre, se acumulan en nuestros tejidos: han encontrado, en los estudios de cadáveres de 2024 hasta 7 gramos de plástico en el cerebro, el órgano que más alamacena y donde la cantidad crece más rápidamente.

¿Qué consecuencias tiene para la salud, de cada uno de nosotros y de la humanidad, esta "plastificación" de la tierra? Es una trasformación que recuerda la producida hace miles de millones de años por las bacterias anaerobias. No lo sabemos. Se les atribuye muchos cambios, un descenso en la capacidad fotosintética de las plantas, en la calidad del polen y del semen… no está claro que sean responsables o contribuyan a alguna enfermedad, aunque las investigaciones por ahora son escasas y conflictivas.

Sin dejar de atender a esta nueva forma de contaminación y a la inquietante producida por los compuestos químicos persistentes, hay algo claro y que está en nuestras manos evitar: la muerte de millones de personas cada año por la contaminación atmosférica, contaminación producida principalmente por la quema de combustibles fósiles. La lista de consecuencias médicas es grande y creciente: enfermedades respiratorias y cardíacas, trastornos del desarrollo y diversos tipos de cáncer, demencia y Alzheimer, parto prematuro y bajo peso al nacer o incluso cambios genómicos en los tumores de pacientes con cáncer de pulmón que nunca habían fumado.