El pasado 7 de agosto, Miquel Nadal, escritor, abogado y periodista que ejerce de faro social en Valencia desde su palco semanal en "Las Provincias", publicó una columna preciosa sobre un tema actual: las vacaciones de verano. Se titulaba "Las vacaciones de uno mismo" y en ella defendía la especie de que la mejor rentabilidad que podíamos sacarles a los meses de verano era la desconexión. Pero no la desconexión por el mero hecho de irnos a pasar a unos días a lugares que nos han resultado atractivos durante el año. Miquel da por sabido que esa desconexión es un poco pufo. Ya hace un par de años, sugirió la creación de un "Erasmus climático" que alejase a los valencianos del calor del ferragosto y les permitiese combatir ese "sol de justicia" por el que tantos turistas de otras partes de España están dispuestos a morir en el intento. Tras el primer intento, Miquel Nadal Tárrega no se conformó con vincular instantes de felicidad a la climatología. Y en un alarde de autoexploración personal ha propuesto el "Erasmus de uno mismo" que tienen mucho más sentido y, sobre todo, mucha más gracia interior.

Instantes para la eternidad

Pero creo que mi admirado amigo ha cometido un pequeño fallo dejando este "Erasmus de uno mismo" al albur de un sorteo: se sortearían "las vacaciones de un mismo", como en una caja de reclutas. Y ahí, cargado de una fina ironía: "al coger el boleto premiado, podrías ser cualquier cosa", explica. Bueno, al juzgar ese "cualquier cosa", el querido Nadal juega con bolas marcadas y las bolas del bombo "Erasmus de uno mismo" llevan inscritas actividades relajantes y altamente satisfactorias pero todas ellas coinciden misteriosamente con lo que Phillippe Delerm llama "instantes suspendidos" y en este caso, y de forma divertida, con los instantes suspendidos de Miquel Nadal; o sea, todo lo que Miquel Nadal ha querido ser en algún momento de su vida: profesor de filosofía en la concertada, rentista sin nada que hacer en el mejor bar de tapas de Valencia, cobrador de alquileres de un terrateniente de Oliva, etc. Se sortean momentos de la cotidianeidad de cualquier persona que le resulten especialmente relevantes y que deberían estar grabados a fuego en su memoria. El gran escritor francés Philippe Delerm, apóstol de la importancia del primer trago de cerveza en el día, y Miquel Nadal, que aún sueña con ser vigilante en un museo, pero sedente por gruesas venas varicosas, trabajan por el rescate de la felicidad.

Con todo, el fallo que le veo a la propuesta de Miquel Nadal es que tiene una duración limitada y devuelve al viajero de Erasmus a su destino habitual al final del año sabático "erasmusista".

Pero la reflexión de Miquel Nadal no es baladí. Entronca con varios temas recurrentes en la sociología europea de los últimos años: con el movimiento por no dejarse arrastrar por la filosofía de la prisa y de la urgencia dominante en el panorama laboral actual. Los franceses han apostado por elogiar a la lentitud o al retraso a la hora de hacer las tareas previstas, señalando la importancia de que no es bueno que una excesiva presión laboral nos arrebate nuestra vida o el disfrute y preservación de esos instantes suspendidos, minúsculos pero majestuosos en nuestra historia personal de los que tanto habla Delerm.

Hace tiempo que la sociedad occidental está llena de ciudadanos inadaptados o disconformes con la situación en la que se encuentran. No tiene nada que ver con lo que un día fantasearon con lo que les gustaría llegar a ser o a hacer en sus vidas. Y este desapego, que es lo que Miquel Nadal quiere cauterizar en las vacaciones con ese escapismo tan original, está en la base de las neurosis y de muchos trastornos ansiosos o depresivos: esa distancia entre lo que somos y lo que fantaseamos ser, entre lo que tenemos y lo que soñábamos tener está en la base de muchos malestares de la vida cotidiana.

En el año 2013, el actor y director de cine Ben Stiller dirigió y protagonizó "La vida secreta de Walter Mitty", una película dirigida a aquellas personas que se sienten insignificantes en sus horas cotidianas, pero con una vida interior que les permite imaginar tiempos mejores en otras ocupaciones. Aunque nunca se atreven a dar el paso: miedo al cambio, caracteres pusilánimes, entorno externo controlador y descalificante… Hasta que un buen día, y merced a la activación causada por la reaparición de un recuerdo que desencadena un instante minúsculo, un instante suspendido, la vida empieza a exigir un cambio y una vez dado el primer paso, la transformación, previa autoexploración, es imparable.

"La vida secreta de Walter Mitty" es una lección de logoterapia, esa forma de psicoterapia tan minuciosa y centrada en la escucha del paciente que desarrolló el psiquiatra Viktor Frankl y que aún seguimos usando en España con éxito pese a la presión que ejercen psicoterapeutas breves, intensivos o de urgencias o aquellos que piensan que dialogar cara a cara con el paciente es una novedad nórdica que nos vendría de perlas para "no perder el tiempo" en los servicios públicos. Un tema silenciado y nunca abordado. Perder el tiempo es un grave e inadvertido oxímoron.

La logoterapia de Viktor Frankl postula que el impulso humano clave es la búsqueda de un sentido para la vida. Mitty encuentra este sentido a través de las vías que Frankl identificó:

"Valores Creativos", los que llegan con el trabajo, donde WM es un profesional respetado; "Valores Experienciales", sus encuentros con el mundo y con los demás le dan un valor que las fantasías nunca pudieron. Y finalmente, los "Valores Actitudinales": WM elige su actitud frente a un sufrimiento inevitable. Ante la pérdida del trabajo, en lugar de refugiarse en la fantasía, opta por luchar con coraje.

Bueno, todo esto para decir que es importante desconectar de uno mismo pero que es una conducta que no debe limitarse a las vacaciones de verano. Estos procesos de transformación personal, que no son más que el paseo por ese tipo de destinos que M. Nadal pondría en el bombo de la suerte los primeros de julio, se activan por instantes minúsculos pero imperecederos en nuestra memoria y en nuestra melancolía. Y siempre tras autoevaluaciones decantadas y no apresuradas

Pero no conviene desconectar demasiado. En la maravillosa banda sonora de Walter Mitty suena una versión del "Space Oddity" de David Bowie. Y ahí se da cuenta de "Major Tom", un astronauta perdido tras una misión fallida que opta por no hacer nada para retomar contacto con la base. "Major Tom" es un arquetipo del hombre que busca un aislamiento definitivo porque ha usado vías que nunca conducen a nada. Simplemente a la rendición y a vagar por el vacío. Una salida nada aconsejable para quienes en septiembre tienen que volver al trabajo. Y sacar adelante vidas tal vez minúsculas pero llenas de instantes suspendidos. Por majestuosos. Como leer un libro en la playa, oler una manzana, el tacto de una manta vieja, ver jugar al tenis a Stan Smith, comer una sandía recién comprada o tomar una caña con Miquel Nadal en Montoto cuando el Valencia juegue en el Tartiere.