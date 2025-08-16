Qué más tiene que pasar para que reaccionemos

Media España arde. Las altas temperaturas, los vientos, la falta de prevención, la intencionalidad criminal de quienes provocan los incendios, la irresponsabilidad de muchos y la desconexión absoluta de nuestros políticos –más preocupados por lanzarse ataques que por resolver los problemas – se combinan en una tragedia anunciada.

Siento una pena inmensa –como tantas otras personas– al ver las imágenes en televisión: parajes únicos reducidos a cenizas, especies vegetales y animales arrasadas, vidas humanas truncadas. Es desolador, indignante y triste. Pienso en quienes lo están perdiendo todo: cultivos, ganado, hogares… y me resulta insoportable ver la falta de empatía y la irresponsabilidad de buena parte de la clase política en una situación tan grave como esta. Y todo esto sucede mientras ellos se dedican a insultarse, a escupir soflamas alejadas de los problemas reales y a eludir cualquier responsabilidad. Ni están presentes en las tragedias, ni solucionan lo que va mal.

Un bombero forestal de Madrid denunciaba hace unos días la precariedad en la que trabajan: sueldos de miseria –1.300 euros al mes– para un oficio de alto riesgo, sin los medios básicos para protegerse. Faltan efectivos en casi todas las comunidades, en algunas ni siquiera cuentan con el material necesario, las condiciones y salarios varían injustamente de un lugar a otro y las guardias se cubren con personal insuficiente, lo que dificulta cualquier operación compleja. Y, aun así, cuando les toca actuar, lo hacen con entrega absoluta. Mientras tanto, se derrochan millones en puestos de confianza, asesores de dudosa utilidad y en mantener uno de los aparatos políticos más caros de la Unión Europea.

También me indigna la pasividad de la ciudadanía, manipulada por unos y otros y cada día más dividida, porque eso es lo que les va bien, que nos enfrentemos, que nos tiremos de los pelos defendiendo tal o cual ideología política, cuando lo que de verdad nos atañe sigue sin solución; pero mientras nos entretenemos en lo que a ellos les interesa, los problemas reales siguen aumentando cada día. Sería conveniente que dejáramos de entrar en su juego, que les exigiéramos que gestionen de manera adecuada todo lo que va mal y que, por desgracia, cada día llega a ámbitos más diversos. Deberíamos salir a las calles, sin bandera ideológica, unidos como lo hicimos en otros tiempos para pedir la paz o para reclamar derechos. Exigirles a unos y otros, que depongan las armas del narcisismo y salgan de la burbuja de bienestar en la que viven, muy alejada de la vida real de las personas.

En estos momentos y ante una tragedia de tal magnitud, creo que los políticos con responsabilidad relevante deberían interrumpir sus vacaciones, pero tenemos políticos sin empatía y así nos va. Hablan con palabras huecas que no sienten, ajenos a la vida real. Y yo me pregunto: ¿qué más tiene que pasar para que reaccionemos? ¿Cuándo vamos a comprender que esta forma de hacer política, no solo no soluciona nada, sino que empeora lo que no va bien y genera problemas donde no los había?

Pues nada, sigamos dormidos mientras el fuego nos devora. n