Sin sentido de la realidad no habrá paz

Es muy dudoso que Trump tenga interés en poner fin a la guerra de Ucrania. La persistencia de una amenaza rusa sobre Europa, que solo USA podría repeler, le permite tenerla a sus pies y bailando a su son. Un bravucón se alimenta del acobardamiento de su víctima. Encima el enamoramiento de Trump con Putin es ya una larga historia de amor político, mientras Europa representa bastante de lo que más odia. Además la UE yerra en su planteamiento para una paz: jamás habrá un acuerdo sobre la base de la retirada de Rusia de los territorios conquistados durante una ya larga guerra en la que ha dejado cientos de miles de muertos y lo mejor de su ejército convencional. Esa falta de sentido de la realidad de la UE, añadida al hecho de no representar un poder real, pone de manifiesto que ni tiene cartas altas para una verdadera negociación ni de momento actitud para desarrollarla.