Volker Ulrich cuenta cómo fueron las élites las que acabaron traicionando a la República de Weimar, la joven democracia alemana que había surgido de las cenizas tras la derrota en la Gran Guerra. Con la crisis del 29, el desempleo y el resentimiento abrieron paso a una feroz polarización. Pocos tomaron, entonces, en serio las amenazas de Hitler, que nunca ocultó que si llegaba al poder se encargaría de liquidar el sistema. La lección del libro de Ulrich sobre el fracaso que abrió el camino al nazismo resulta incómoda e inquietante por algunos de los paralelismos que ese naufragio guarda con la situación actual que atraviesan las democracias liberales. Estas rara vez mueren por un golpe seco; suelen suicidarse lentamente, debilitadas por la apatía ciudadana, la fragmentación política y la tolerancia excesiva hacia quienes detestan precisamente la tolerancia.

Hoy, un siglo después, Europa y América juegan con riesgos parecidos: parlamentos bloqueados, populismos que venden soluciones simples para problemas complejos y líderes que sueñan con poderes de emergencia. Con la diferencia de que en la actualidad no hace falta abarrotar plazas para propagar el veneno; basta con el teléfono móvil como medio transmisor del odio que destilan las cloacas sociales. En la Alemania de Weimar la política se envenenaba con inflación, conspiraciones y discursos encendidos que parecían bromas de descerebrados hasta que dejaron de serlo. La crisis económica no hizo más que acelerar la descomposición: el Parlamento se paralizó, el presidente gobernaba por decreto cuando podía y los extremistas, de izquierda y derecha, jugaban al todo o nada. Es el ejemplo, como escribe Ulrich en su libro, de lo frágiles que pueden ser las democracias y de cómo de un plumazo se pierden las libertades cuando las instituciones fracasan y la sociedad civil es demasiado débil para frenar a los enemigos. n