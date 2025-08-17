Alaska fue rusa antes de ser americana y ha sido elegida como el escenario improbable de una negociación supuestamente dañina para Ucrania y los intereses de Europa. Donald Trump, el magnate reciclado para la política, puede que desconozca el significado de la última frontera. Vladimir Putin, en cambio, sí sabe cuál es y juega las cartas de la redención, tratándose como se trata de los más parecido que existe a un criminal de guerra. La paradoja es, como se suele decir en estos días, brutal: un Estado que fue vendido a precio de saldo en el siglo XIX se ha convertido en punto de encuentro para discutir los restos de la hegemonía global. ¿Paradoja? El desaparecido Cabrera Infante hubiera echado mano del calambur para referirse a ella como una parajoda, recurriendo a la homonimia y a la paronimia y buscando aliviar la tensión del momento.

A falta de pronunciamientos claros y resultados aparentes nos hemos entretenido en la gestualidad. La de Trump que presuntamente exige un alto el fuego a Putin y que, en cambio, comparte con el agresor el mismo vehículo para dirigirse al lugar de la negociación. Los apretones de manos, las sonrisas y las expresiones mutuas de admiración de dos líderes compinchados predicen lo peor y obligan a entender que el alto el fuego va a significar la rendición de los agredidos y probablemente nuevas cesiones a Rusia, el agresor.

Apenas engañan a nadie: Putin juega en Alaska como si volviera a casa. Trump se comporta igual que si estuviera cerrando la compra de un casino en Nevada. El mundo los mira –fundamentalmente Europa y la infeliz Ucrania– con el mismo escepticismo con que se contempla un reality show, sin ninguna esperanza. Como si jugasen una partida de póquer, exclusivamente en beneficio propio y en detrimento de los demás.