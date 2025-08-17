¡España en llamas!

Lo peor de este Gobierno en su huida hacia adelante por un "mundo de Alicia" y de un revivir constante las desgracias que asolaron España hace casi un siglo, no es solo la gestión de la economía basada en el aumento de los impuestos bien directamente, subiéndolos, bien indirectamente al no deflactar los tramos de IRPF, para que se me entienda no reajustar los tramos impositivos a la subida de los salarios, lo que lo convierte en una sibilina, y mezquina, subida de impuestos para sufragar todos los "chiringuitos" y "paguitas" destinadas a sus afines y simpatizantes y a todos los postadolescentes en edad de votar (aunque el tiro les está saliendo por la culata porque las encuestas le dan a los jóvenes entre 18 y 24 años, un porcentaje de voto a la ultraderecha muy superior a la ultraizquierda), sino el desatender las viejas y sabias tradiciones ancestrales que los viejos del "Lugar", lugar donde reside la sabiduría popular, saben y conocen a la perfección.

Que el monte se quema no es algo nuevo, siempre se quemó bien por causas naturales o por desaprensivos interesados, cuando no psicópatas asociales. Pero lo de ahora no es solo que el monte se queme, es que se está quemando España entera, mientras que el "Desaprensivo" sigue en la Mareta con su guardia pretoriana quitándole las pintadas de la playa para que el "Pobre" no se disguste cuando vaya a remojar su humilde trasero.

España se quema porque se han desatendido los oficios rurales tradicionales en los cuales campesinos y ganaderos al unísono, y eso que cuesta ponerlos de acuerdo, se conjuraban para salvar al bosque de rastrojos y yesca seca que por el verano convierte al monte en una pira funeraria.

Pero claro ya se sabe que en la terminología neoorweliana del Neogobierno (cambiar las palabras para cambiar el mundo, la Neolengua que diría el bueno de Orwell) el ministerio de Energía de toda la vida pasó a llamarse de "Transición energética", vete tú a saber para dónde quieren transicionarnos.

Y así nos va. Aldeas y montes ardiendo porque ahora es más fácil dar una "paguita" a los jóvenes para comprar videojuegos que ponerlos a limpiar los montes. Ya se sabe que los susodichos no riegan las plantas de su madre pero se manifiestan para salvar la Amazonía, con el beneplácito de la progresía.