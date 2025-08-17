¿Interés estratégico o interés político?

La ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado de Asturias nació con un doble objetivo. Por un lado, se trataba de una norma que ya existía en algunas comunidades autónomas, y su pretensión era establecer una suerte de "vía rápida" administrativa para aquellos proyectos de inversión que no podían esperar los plazos interminables de la administración. Además, perseguía incrementar el atractivo de la región a la hora de atraer proyectos generadores de empleo y ganar puntos en esa competición en la que suelen encontrarse las comunidades autónomas cuando sobrevuela una gran actuación.

La norma se aprobó en diciembre de 2024, por lo que lleva más de año y medio en vigor. ¿Cuál ha sido el resultado? Ha trascendido que tres proyectos han optado a lograr esa calificación, lo que les permitiría acceder a subvenciones y ayudas de manera prioritaria y acortar plazos de tramitación. Los tres proyectos estaban sobre la mesa antes de que se aprobase la norma (con mayor o menor concreción) y los tres eran objeto de discrepancia en el debate político.

Lo cierto es que la ley establece un sistema aparentemente aséptico, técnico y riguroso para determinar qué proyectos optan a la calificación de estratégicos. No obstante, esa valoración "técnica" está sujeta en última instancia a una claramente política: el consejo de Gobierno decide finalmente, con plena potestad, si el proyecto recibe las ventajas que otorga la ley o debe seguir la tramitación ordinaria.

De los tres proyectos presentados, uno ya ha sido desestimado: se trata del parque logístico en el entorno del Aeropuerto, una iniciativa que en Castrillón contaba con las reticencias de IU y despertaba pocas simpatías en el PSOE, pero tenía el respaldo del gobierno local, del Partido Popular. La razón argumentada por la Agencia Sekuens, encargada de la valoración, es que se incumplían algunas exigencias que establece la normativa y la existencia de carencias en la documentación.

Los dos proyectos que quedan tendrán polémica sea cual sea la valoración que establezca la Agencia Sekuens y sea cual sea la valoración final que adopte el Consejo de Gobierno: la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego, y el espacio comercial de Costco en el polígono industrial de Bobes (Siero).

En el caso de la mina de oro, no hay duda de que el PSOE se opone a la inversión. Es una posición a la que el Presidente, Adrián Barbón, no es ajeno y dio alas al rechazo en una reciente encuentro de partido en Tapia de Casariego. El PSOE local no ha ocultado su posición combativa e incluso se ofrece a los vecinos para formular alegaciones. El PP tampoco es partidario de la inversión. Sin embargo, los promotores sostienen que se cumplen los requisitos que establece la ley de Proyectos de Interés Estratégico que, precisamente, establece fórmulas excepcionales cuando existen dudas urbanísticas. Solo una voz ha reiterado su respaldo a la actuación: el sindicato minero.

La abierta discrepancia entre el aparato regional del partido y el SOMA en un asunto como este resulta cuando menos curiosa. En otro tiempo habría sido impensable tal disenso. No digamos si la actuación tuviese lugar en las Cuencas. Precisamente, y sirva como contraste, todos los indicios apuntan a que el Principado ha sido en los últimos años más proclive a la actividad extractiva del carbón de lo que la lógica jurídica daría a entender.

El otro proyecto, la inversión de Costco en Siero, cuenta con el rechazo claro de Izquierda Unida y, en cambio, recibe los parabienes de los socialistas. Sus promotores fueron recibidos en Presidencia, y aunque hubo un tiempo en el que el Ejecutivo no las tenía todas consigo, el proyecto parece encaminado a una autorización como "estratégico".

El problema actual es que las posiciones políticas ya han contaminado la pretendida independencia que se suponía al proceso evaluador. Y, al tiempo, el hecho de que no haya habido más iniciativas de interés que hayan trascendido limita también bastante la efectividad esperada de la norma. Hasta ahora, el riesgo está en que se convierta en una "puerta de atrás" para obtener bendiciones o maldiciones políticas y recibir la aprobación o la denegación buscando otros intereses.

Si Sekuens informa negativamente la mina de Salave, ¿alguien se sorprenderá? Si lo hace positivamente, ¿lo respaldará el Ejecutivo después de que voces en el PSOE ya hayan puesto la cruz al proyecto?

Otro tanto ocurre con Costco, pero a la inversa. Y la discrepancia interna en el Ejecutivo ya ha sido publicitada, con IU en contra y el PSOE a favor. ¿Se votan las inversiones según la simpatía o el ideario de un Gobierno?

¿Qué dice sobre el objetivo de la ley que la única inversión considerada estratégica para Asturias sea una superficie comercial?

Seguramente las cosas son como son porque así han venido, pero el Gobierno debería lograr una mayor concurrencia de proyectos a la calificación de estratégicos, porque solo así lograría eliminar esa sensación de arbitrariedad. Pero claro, para eso los "cazadores de inversiones" tendrán alguna vez que salir del bucle de la diplomacia discreta y las actuaciones tendrán que abandonar el radar permanente y aterrizar alguna vez.