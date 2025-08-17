El mapa de la renta de los concejos retrata las urgencias de Asturias

Recreación infográfica sobre la riqueza de los concejos asturianos / LNE

Asturias crece y cambia. La renta disponible aumentó en lo que va de siglo, pero los recursos que la generan, como constata el último informe de la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei), no provienen de las mismas fuentes. Están estrechamente ligados a un nuevo perfil económico y demográfico. De su análisis se infieren las urgencias para revitalizar la región.

La fuerza de Asturias varía del "ocho" al "rombo" por la forma geométrica de los concejos que la impulsan. Pierde la región locomotoras, aunque las que resisten ganan potencia. El viejo modelo consolidó dos círculos de desarrollo, el "ocho": Gijón y Avilés por un lado, Langreo y Mieres por el otro, entrelazados por Oviedo. Ahora la economía se reconcentra. El 62% de la riqueza ha pasado a depender de las dos ciudades más habitadas y el área hacia la que irradian influencia por su capacidad para atraer vecinos y empresas. La concentración del PIB en Oviedo, Gijón, Siero y Llanera, el "rombo", avanzó prácticamente tanto en los primeros dieciocho años del siglo como en los cuatro últimos. El fenómeno se asienta a gran velocidad.

Un relanzamiento basado en el volumen de funcionarios que contraten los organismos públicos está condenado al fracaso y es primordial salvaguardar la industria

Oviedo, aupado por el tirón del turismo y del empleo en las administraciones, da el sorpasso. Rebasa a Gijón, que acusa la incertidumbre siderúrgica y reduce su aportación al conjunto. Primeras derivadas para el diseño de una política económica asturiana: un relanzamiento basado en el volumen de funcionarios que contraten los organismos públicos está condenado al fracaso y es primordial salvaguardar la industria. Los presupuestos habrá que cuadrarlos con recursos escasos antes de que los sepulte una montaña de deuda. El repliegue gijonés evidencia que desatender sectores clásicos para abrazar la novedad sin un tránsito equilibrado aboca a indeseadas consecuencias.

Avilés, menos, y Langreo y Mieres, más, se descuelgan del núcleo central. Se trata de territorios perfectamente integrados en ese espacio por una nutrida red de autovías, aunque no incorporados plenamente a su dinamismo. La pérdida de posición en el nivel de riqueza de los valles del Nalón y el Caudal, todavía relativa, da margen para actuar. Los positivos datos de los últimos padrones hablan: hay posibilidad de recuperación.

Los mayores avances

Los mayores avances porcentuales en las dos últimas décadas se han dado en Taramundi, San Tirso de Abres, Villanueva de Oscos, Boal, Allande, Onís y Cabrales. Concejos envejecidos, deshabitados y faltos de tono, nadie a priori lo diría. Las pensiones explican la paradoja. Subieron un 59% más que los salarios y emergen como factor de cohesión territorial. Las aportaciones extra del Estado las sostienen ahora mismo. Por eso callarse desde aquí ante quien amenace la solidaridad autonómica o pretenda avasallar con privilegios no es una opción. Los asturianos se la juegan hasta extremos insospechados.

Llanes y el Oriente ya han asumido el turismo como su modo productivo habitual. Empieza a reflejarse para bien en las estadísticas. Noreña, Castrillón, Carreño y Navia, pese a su reducido tamaño, han consolidado una amplia base de empresas que los catapulta a lo más alto. Ejemplos, en definitiva, de lo que se necesita promover y mimar para repartir de manera homogénea el bienestar sin que el alma urbana devore a la agraria.

Entre el 2000 y el 2022, Asturias perdió 70.000 vecinos. La población mayor de 65 años pasó del 22% al 27%. A pesar de estas certezas, la renta se disparó un 86%, hasta los 21.912 euros per cápita. Una ganancia sustancial aunque todavía insuficiente. Las comunidades más prósperas quedan lejos. El reto ya fue formulado aquí de múltiples maneras y continúa vigente: la región necesita multiplicar su actividad, y eso pasa indefectiblemente por atraer empresas, nunca espantarlas, y por no castigar a quien trabaja.