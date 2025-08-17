Opinión
Paraísos en llamas
En la era del calentamiento global es necesario cambiar el modo de pensar para afrontar sus efectos. En vivo y en directo estamos viendo el peso de las altas temperaturas en la propagación de grandes incendios en todo el mundo, aunque no sea la única causa. Este verano en Montreal (Canadá), como ahora en Asturias, el cielo estaba velado por el humo de Manitoba, un lejano paraíso del bosque boreal. Solo medidas de intensidad sin precedentes, de tipo global, frenarían un cambio climático también sin precedentes. Pero a la vez no es posible combatir sus efectos locales sin una población fijada al territorio en disposición de preservarlo y defenderlo, sin unos medios que multipliquen los actuales y sin un mayor castigo al incendiario Todo ello exige un cambio de mentalidad, en la gente y los políticos. En la era en que nos ha tocado vivir los paraísos climáticos no existen. Los infiernos sí.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego