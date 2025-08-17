Trump deja la pelota en el tejado europeo

En las declaraciones que ha hecho tras su reunión del fin de semana en Alaska con su homólogo ruso para hablar de la paz en Ucrania, el presidente de EE UU, Donald Trump, dejó claramente la pelota en el tejado de los europeos. Si éstos, aliados incondicionales del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quieren continuar la guerra, serán por supuesto libres de hacerlo, pero no como hasta ahora con la financiación de Washington.

Eso sí, quienes lo deseen podrán comprar a Estados Unidos las armas con las que Ucrania pueda seguir combatiendo al ocupante de su territorio. Para Trump, el negocio es el negocio.

Y si los europeos quieren además castigar a Rusia con un nuevo paquete de sanciones, que hará ya el número diecinueve, son libres de hacerlo pero que al menos en ese punto no cuenten con Washington.

Trump incluso ha pospuesto las sanciones secundarias por él mismo previamente anunciadas para castigar a los países que, como China y la India, compran a lo grande petróleo a Rusia y contribuyen así a su esfuerzo militar. Ambos países asiáticos, integrantes del llamado grupo BRICS, le plantaron cara a Trump, y éste, en el caso sobre todo de China, se ha visto obligado a ceder pues necesita las tierras raras, en las que Pekín tiene prácticamente el monopolio mundial.

Por suerte para China, Estados Unidos las necesita no sólo para su tecnología de última generación, sino también para su industria militar, por lo que no puede permitirse chantajear a Pekín.

Pero tal vez la pirueta más significativa de Trump en su reunión con Putin y la que más preocupación parece haber provocado en Europa es su aceptación de los argumentos del Kremlin contrarios a un alto el fuego inmediato antes de hablar de paz.

Tras haber sostenido antes lo contrario, en línea con la principal exigencia tanto de Kiev como de los europeos, el presidente republicano se sumó en Anchorage a las tesis rusas y dijo que había que acordar las condiciones de una paz futura antes de que callen las armas.

Y las condiciones no han cambiado en ningún momento para Moscú: aceptación por Kiev y Occidente de que los territorios ocupados forman ya parte de la Federación Rusa, renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN y limitación de su futuro armamento.

El argumento de los rusos, escaldados por lo que sucedió en anteriores negociaciones como las de Minsk y Estambul, es que el cese inmediato de las hostilidades que reclaman Kiev y los europeos daría un respiro a Ucrania cuando está perdiendo claramente en el frente para rearmarse y reanudar con más fuerza el combate.

Cada día que pasa, Rusia ocupa más territorio ucraniano y considera, al igual que el propio Trump, que los ucranianos y los europeos han perdido el sentido de la realidad con su decisión de seguir como sea esa guerra.

Y sobre todo es Zelenski quien parece haberla perdido del todo cuando exige utilizar a título de reparaciones a su país los activos rusos por valor de unos 300.000 millones de euros confiscados ilegalmente por Occidente como si fuera Rusia la derrotada.