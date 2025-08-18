Cercados por el fuego

Resulta desolador ver el panorama que van dejando las llamas cada verano. Cuando el calor arrecia, la vegetación seca, cual combustible almacenado, a poco que salte una chispa prende con fuerza y el fuego arrasa a su paso lo que encuentra. La chispa a veces es fruto de la propia naturaleza y otras de la acción humana, intencionada o inconsciente. Alguien que de esto de los incendios parece que sabe, que habla con serenidad y sin estridencias lo que casi corrobora que efectivamente sabe, explica que el fuego ha sido tradicionalmente un aliado en lo de limpiar el monte de rastrojos y preparar tierras de cultivo, pero utilizando la acumulada sabiduría campesina, de quienes viven del campo y del monte y son los máximos interesados en su bienestar que es el de ellos. Esa simbiosis, con el abandono de los pueblos y de la agricultura y la ganadería familiar, se ha roto.

Nadie limpia el monte, los árboles y arbustos caídos y el matorral se acumulan; con las lluvias de primavera todo crece porque la Madre Naturaleza revive y luego, con el calor del verano, esas montañas de matojos o de hierbas secas, mezcla de vida y muerte, se convierten en carburante disponible para un rayo o un insensato. Y entonces, prendido, el fuego devasta cuanto a su paso se pone.

El despoblamiento de los pueblos y la deserción del mundo rural pasan factura destruyendo un paisaje convertido en reclamo turístico cuando sobre todo ejerce de manto protector de un suelo que sin él sufrirá y, expuesto a la erosión, tardará en regenerarse.

Es una quimera la repoblación estable clamada de las zonas abandonadas, pese a puntuales recuperaciones aireadas cual triunfos eternos cuando algunos jóvenes valientes o desencantados del asfalto deciden cambiar de vida. Tienen valor simbólico, no son el cambio de tendencia de una sociedad que, pese a renegar de la ciudad, se aferra como una lapa a los núcleos urbanos de "cuantos más mejor". Hacen falta incentivos muy sólidos, más que el turismo rural, para volver al pueblo y quedarse en él.

La vida contemporánea va por otros derroteros, por eso se hace obligado facilitar la de agricultores y ganaderos, de los que quedan y contra el temporal siguen, nos dan de comer ahora y aseguran la despensa terrícola del futuro. Por eso, casi por egoísmo, es obligatorio reconstruir pueblos, conservarlos, mantenerlos y volver a ellos.

"Todos contra el fuego" o "Si el monte se quema algo tuyo se quema" fueron eslóganes repetidos. Antes, mucho antes de que los anuncios se hicieran populares a finales de los años 80 del pasado siglo, los pueblos y caseríos a toque de campanas eran convocados a luchar contra las lumbres si se descontrolaban y amenazaban el terruño.

Hoy demandamos más medios para combatir los incendios, personal mejor pagado y más estable porque no vale acordarse de su valor solo cuando arriesgan la vida para apagar la imprevisión. Los bomberos, el personal vigilante del medio natural son imprescindibles cuando las llamas se ven, pero deberían serlo en la prevención cuando no se ven. Y no valen los sueldos irrisorios salvo si acecha el peligro de muerte.

En esas amplias cubiertas de maravillosos paisajes arbolados que ha crecido en extensión, o de campos de hierbas silvestres desprotegidas es donde se necesita un mantenimiento público estable, no solo de vigilancia, sino de limpieza, desbroce y control. Porque si el hombre no cura el monte la fuerza desatada de la naturaleza tarde o temprano lo hará. Y sin freno; no se detendrá al llegar al pueblo, a la urbanización, a los pastos o al sembrado.

Es más barato, aseveran quienes saben, emplear todo el año en ocuparse del monte que apagar un mes el fuego descontrolado. Y más rentable por tanto para todo.

El cambio climático, acelerador al parecer de la virulencia de los incendios "explosivos", no se combate desde los despachos con aire acondicionado o solo con despliegues efectistas de aviones, helicópteros, camiones o drones ante la tragedia. Al final los que arriesgan la vida son los que combaten abajo, a pie de fogón, héroes por un momento pagando con sudor y vida la improvisación.

Aunque no llegamos a sufrir las virulencias de la bella y abrasada Grecia o la vecina Portugal que tuvo y tiene asesinas llamaradas múltiples, aquí todavía están ardiendo las tierras de Zamora, donde quema casi sobre quemado; ardieron la Médulas, patrimonio de la humanidad; arde Ourense, Castilla y León o Extremadura. Afectó a Madrid y Andalucía. Pueblos evacuados que lloran por el desamparo, mientras los políticos se enzarzan acusadores y faltones en redes irresponsables. Hay muertos y heridos. Incluso nuestro paraíso astur, refugio de clima y belleza verde, deja carbonizado el suelo en Narcea, sacada en volandas Nuestra Señora del Acebo, o cercado Genestoso, pero también en Caso, la Pornacal o en los Picos de Europa. La lista es tan extensa y cambiante que solo apetece rezarle a la virgen salvada y a todo el santoral que pase ya, que el cielo gris y naranja como el de una distopia hecha realidad se limpie.

Es un reto detener el fuego abrasador en verano con calor, viento y tormentas; nada detendrá la destrucción si no ponemos en acción inteligencia, dinero, ingenio, ganas y políticas efectivas contra la desprotección y la desatención de unos parajes que, por humanizados, no cabe dejar al libre albedrío, fiándolos a los fenómenos naturales desatados o la inconsciencia de los humanos.