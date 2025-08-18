Una mala, y recurrente, compañía veraniega

No es equiparable desde luego a los devastadores incendios que estos días, de nuevo, asolan vidas y haciendas, amén de espacios naturales privilegiados.

No lo es en modo alguno, sin que por ello deje de ser molesta e incida también en la calidad de vida y salud de quien lo sufre. Es decir de todos. O casi todos, pues me refiero a algo tan habitual como es el ruido.

Los europeos del sur somos, en términos comparativos, ruidosos. Nuestro clima que favorece la vida en el exterior y compartir más socialmente, quizás esté en la base de que hablemos alto, de que para divertirnos hagamos uso de exceso de decibelios y de que parezca importarnos poco invadir el espacio acústico de los otros.

Son estas algunas circunstancias que en los meses de estio se acentúan hasta convertirse en muy molestas para muchos en no pocos casos, pese a ser conscientes de lo bueno que en tantos ordenes tienen, por ejemplo, las manifestaciones festivas locales o los conciertos de música que tanta fortuna han alcanzado en nuestra comunidad los últimos años y que congregan a decenas de miles de personas. Refuerzan lazos sociales, facilitan compartir vivencias y en modo alguno es desdeñable su efecto sobre la economía.

Son meses estos en que también es aconsejable una mayor flexibilidad en costumbres y rutinas pues, en términos generales, se vive de manera más relajada, sin que ello suponga la ausencia de limite alguno y la falta de respeto a los derechos de los demás.

Viene esto a cuento de que al leer el balance de orden público de una concentración musical el pasado fin de semana en las inmediaciones de Arriondas – bastante ilustrativa, por cierto - se echa en falta la repercusión que supone su celebración en su amplio entorno, y por supuesto no solo entre los asistentes y los legítimos beneficiarios económicos, la emisión de música a un volumen nada usual durante tantas y tantas horas.

A modo de inventario se puede dar fe que el pasado sábado, hasta la 9 horas y 20 minutos de la mañana, esta era razonablemente audible desde una rasa costera de un pueblo de Ribadesella distante en línea recta del mencionado festival entre 10 y 15 kilómetros al decir de los lugareños.

No se trata de demonizar estas concentraciones, pero tal vez quienes las organizan, autorizan y velan por su desarrollo, deberían tratar de que evidentes excesos de su celebración puedan ser moderados de forma que, como tanto gusta ahora decir, su sostenibilidad en el futuro se encuentre asegurada.

En la otra cara de la moneda, bien es cierto que en dimensión muy distinta, las organizaciones de las fiestas locales de San Juan de la Arena y de La Isla (Colunga) acordaron prescindir del uso de voladores en las mismas por sus perjudiciales efectos sobre personas, y mascotas y es posible que estén ya recorriendo un camino en el que el exceso de ruido, y sus consecuencias, pase pronto a ser un mal recuerdo, sin que ello suponga la desnaturalización de ningún programa o costumbre arraigada.