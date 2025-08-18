Un paraíso turístico que vuela alto sin perder el norte

Hubo un tiempo en que el aeropuerto de Asturias era visto más como una pista de escape que como un punto de llegada. No se promovía debidamente desde la "gobernanza" regional " ad hoc". Quien quería volar muchas veces acababa en Cantabria o Galicia. Y las bromas sobre que "los vuelos solo sirven para que los asturianos se vayan", circulaban tanto como sidra en romería.

Hoy el panorama ha cambiado. Entre enero y julio de 2025, 1,16 millones de pasajeros han utilizado sus instalaciones, con un crecimiento notable del tráfico internacional. No es sólo un récord histórico: es la confirmación de que se ha entrado en el mapa turístico global con billete de vuelta.

Pero reducir esto a cifras estadísticas sería un error. La conectividad aérea – y de otro tipo de AVE, es mejorable– es un motor transversal. Detrás de cada asiento lleno se favorece un producto agroalimentario local , una plaza hotelera que se ocupa, una sidrería que sirve un culín más, un taxi , autobus o tren que se mueve, una pieza de artesanía que adquiere, un productor local que coloca su queso o su vino (o lo que sea comestibles y bebible), un gaitero, un guía turistico, un museo, un carpintero que reforma un alojamiento rural. Subrayo: el viajero no vive aislado: tira de todo eso y del " Sursum corda".

Asturias se sumó un poco tarde a ese sector terciario y de servicios. Era la Cenicienta de la economía astur, en mi época de concejal de de turno y gremio. "Influenciada" por dirigentes de megaempresas estatales, clientelares, deficitarias y subvencionadas por los beneficios, y divisas , de ese turismo tan denostado y que siempre equilibró nuestra balanza de pagos nacional.

A finales de los 80, Taramundi fue laboratorio pionero del turismo rural en España bajo el impulso de Pedro Silva. Desde entonces la marca "Paraíso Natural" –y variaciones– ha evolucionado hacia un concepto más amplio: un destino que combina naturaleza, gastronomía, cultura, pasisaje, congresos, deporte, seguridad etc.. Y empieza a saber presentarse al mundo: desde ferias internacionales a campañas de marketing que unen esfuerzos públicos y privados.

El futuro de "aqueste arte" no se escribe monocorde. Tras la Capital Española de la Gastronomía, Oviedo aspira a la Capitalidad Cultural Europea. Y lo hace con activos que no se compran ni se improvisan: como los Premios Princesa de Asturias, que cada año proyectan Oviedo –y por extensión toda la región– a las portadas y telediarios del mundo, atrayendo visitantes de alto valor cultural.

Pero uno de los retos será crecer sin perder la esencia. Apostar por un turismo sostenible, de calidad y con responsabilidad social, términos demasiado manoseados pero dificil de gestionar; sin tratamientos peyorativos.

Sector que necesita formación en muchos campos, desde el lingüístico e informático, hasta los fogones para sibaritas y obradores a disposición de "llambiones".

Porque volar a Asturias es ya aterrizar en un lugar donde las montañas esquiables se inclinan al mar, donde la sidra se sirve con arte de Patrimonio Mundial, donde la cultura se funde con caminos primitivos –costeros y de interior–, que son pateados por todas las nacionalidades; y sus paisajes , campos de golf, y toda la panoplia de ecoturismo, montañismo, etc; se mezcla con los nativos que muchos comprenden las bondades de los visitantes .

Y ese potencial futuro del turismo en se construye con buenas decisiones y más colaboración público-privada.

Pero el método de gestión " Kaizan" (mejora continua), debe aplicarse aquí. Cuidar el territorio y urbanismo, reforzar lo local. Apostar por lo que funciona. Abrirse a otra zonas del mundo.

Si logramos que cada visitante se lleve en la maleta un pedazo de nuestra historia, de nuestros sabores, de nuestra manera de vivir, habremos hecho de este paraíso además de un destino, un ejemplo. Y eso, asturianos y visitantes, es volar alto y competitivos. Con rumbo firme.

Y de nuevo resaltar : en el sector del turismo no se fabrican muchos objetos ( que casi no tenemos espacio para colocarlos), se ofrecen algoritmos tan valioso como el mejor software digital: los de un gozoso intangible llamado experiencia vital.

Un paraiso de calidad que con el "Plan de sostenibilidad turistica",

"lo difícil lo haremos de inmediato. Lo imposible tardaremos un poquito más".

Por último, conviene no olvidar que para recoger esta buena cosecha, anteriores responsables se esforzaron en plantar las semillas del sector.