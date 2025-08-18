Parando en Villalpando. / LNE

–¡Ahí tán! ¿Nun los oyes? Centraos nel so soníu favoritu.

–¿Cuál? ¿El cantar del gallu?

–El clic de la cámara, Rufino. Y de los puñeteros móviles.

–Yá. Esti día había cola pa sacar semeyes col grifu del lavaderu.

–Tán apijotaos mirando cada tractor como si fuera un monumentu históricu.

–Na, Paco. El turisteo rural va cambianos la vida. Sobremanera a Rosalía.

–¿La cantante?

–¡La mi vaca, ho! Ye una celebridá digital. Tien más likes que Vinicius.

–¿Pero por qué-yos dará por abrazar vaques?

–Porque si nun hai vaca, nun hai hestoria en Instagram.

–Y nun los visti correr detrás del gallu glayando ¡Selfie! ¡Selfie!

–Sí, ho. Y un rapaz intentando "atrapar" el arcoíris con bolses de plástico.

–Ye lo que hai. Nun son viajeros, son turistes, bobu.

–Yá, eh. El viajeru ve lo que ve, el turista ve lo que vino a ver.

–Diz que vienen a desconectar y depués quéjense de que nun hai Wifi.

–Y cada añu peor, compañeru. Reprodúcense como gremlins col orbayu.

–Calla, que una preguntóme si’l "orbayu" ye comestible.

–Y a mí si podía programase.

–¿El qué, ho?

–¡El orbayu, Rufino! ¡Como si fuera una ducha térmica del IKEA!

–Tán perdíos. Sáltame unu: ¿Estos montes tienen "horariu d’encendíu"?

–¡Como si los Picos d’Europa fueren una feria de luces! ¿Oíste?

–Ellos qué saben, bobu, si vienen en chancles a facer rutes de monte.

–Y hailos repunantes pa comer. Una paisana preguntóme si non podía facese la fabada con menos grasa.

–¿Y qué-y dixisti?

–Digo: Sí, ho. Pero entós yá nun ye fabada, ye tristeza con cuchara.

–Mientres dejen perres… ¡Que marchen coloraos como percebes!

–Y con diarrea de sidra, que da gloria velos correr al váter del área recreativa.

–Y venga a empeñase n’escanciar. Hasta que s’acojonen, claro.

–Acaben echándola tan cerca del vasu que paez que tan rellenando’l depósitu del coche.

–Yo vi a unu beber sidra con pajita, Rufino… ¡con pajita!

–Hostia, eso ye peor que comer cachopo con tenedor de postre.

–¡Home va, un crimen contra la humanidá!

–Pos l’el mi pariente ta encantáu.

–¿Entós?

–Punxo’l gallineru en Airbnb y tien lista d’espera hasta ochobre.

–¿En serio?

–Sí, home, sí. Y unes reseñes que flipes.

–¿Cómo ye, ho?

–En plan: "Recomendable. El golor de la pita llégate a l’alma".

–¡Meca, el mundu ta diéndose a la mierda, Paco!

–Selo yo, Rufino: Vaques influencers, gallineros con spa…

–Y turistes mexando al lau de la cuadra porque piensen que ye esperiencia rural.

–Menuda fauna, compañeru.

–Qu’haya salú.

–Y un bancu pa velos pasar.

–Y pa poder siguir sentándonos a rajar.

www.maxirodriguez.net