El viejo y el niño

Es ya clásica la receta del nonagenario avanzado Clint Eastwood para mantenerse joven: no dejo entrar al viejo. Vale como medicamento genérico, pero cada cuerpo (y el alma que porta) requiere su complemento. En mi opinión importa mucho no dejar salir al niño, hacer que el que fuimos aún lo sea de algún modo. ¿Qué es ser niño, cuáles son sus atributos más identificables?. Uno es el gusto por las travesuras. Mantener un espíritu travieso deja que el niño interior respire y no se vaya muy lejos, algo nada fácil, pues el afán de respetabilidad propio de la condición adulta, acartonado con los años y vuelto un rígido envoltorio (un sarcófago precoz, me atrevería a decir) no le deja trepar hasta nosotros. Otro es la curiosidad sin límites, propia del aprendizaje. Tampoco es fácil, pues las verdades se osifican con los años, formando caparazón. Pero el recetario completo va por ahí, creo.