Flammagenitus

Entre relatos y datos hablar de incendios forestales en Asturias es consuetudinario (costumbre) pues no va de inundaciones, tsunamis, terremotos o nevadas donde los periodos de retorno no se pueden manipular.

Los incendios forestales tienen origen humano desde cualquier ángulo que se mire, incluido el cambio climático del que somos parte y arte.

Quizás tanta fiesta veraniega aleja el enojo (por incendios) de nuestros regidores autonómicos, tal es el caso de aquellas declaraciones del 31 de marzo de 2023. Los diarios de Asturias recogían las declaraciones del Presidente Barbón ante los focos de incendio: "Nos enfrentamos a terroristas".

¿A qué nos enfrentamos en agosto de 2025, cuando la única aflicción es decir que “hay más de doscientos efectivos en la extinción? No es suficiente. ¿Quién quemó?

¿Cuántos de esos terroristas denominados por la máxima autoridad han sido detenidos desde el año 2023? La informalidad del Gobierno del Principado frente al origen y causa de los incendios forestales es manifiesta, si hasta la eficiente labor de las BRIPA ha sido cuestionada, incluso puesta en riesgo su continuidad. Etá en las hemerotecas.

Otrosi. La insuficiencia y falta de reconocimiento de participación ciudadana por Gobierno del Principado quedó demostrada en esos graves incendios de 2023.

¿Acaso siguen ignorando que la autoprotección civil es el verdadero empoderamiento para afrontar los llamados incendios de sexta generación?.

¿Cómo es que el Gobierno de España pide dos hidroaviones de gran capacidad (tanques de agua) a la Unión Europea para combatir el fuego que nos mata cuando estamos fabricando tanques, pero de guerra, como si no hubiera mañana?. ¿Qué ye, ho?

"Arde Asturias, causas de los incendios forestales", es el libro presentado en el Club de Prensa Asturiana de este diario, el 23 de junio de 2023, un resumen de datos objetivos y experiencias profesionales que fue presentado en mano a la autoridades autonómicas (Vicepresidencia y Medio Rural) más Delegación de Gobierno en esas fechas, costeado con dinero propio. No gustó el título "Arde Asturias" a quienes con paños calientes pasan página ante el abrumador periodo de retorno de los incendios forestales.

Es verano y aquella ardiente declaración de llamar "terroristas" a los pirómanos e incendiarios se convierte en un "tenemos suficientes efectivos actuando". ¿Quién investiga las causas? ¿Dónde están los incendiarios que queman a manta y somanta?

Entre todos lo quemaron y el solito se incendio, el bosque de Asturias, esa es la conclusión a la que llegan nuestros políticos de cualquier signo y época. Ya está bien.

No valen las excusas que se gasta en extinción y no en prevención; que la población rural asume una gentrificación; que la gestión activa de los ecosistemas es insuficiente, porque de poco vale que la Administración autonómica saque una foto con dos lugareños que repoblaron seis hectáreas cuando nos quemaron veinte mil hectáreas en 2023. Sacan la foto y se van hasta el próximo gran incendio, el de estos días de agosto de 2025.

Para quien tenga dudas llamamos incendios de "sexta generación" los de ahora, que no se pueden extinguir, capaces de producir pirocúmulus (nubes de fuego) con sus propias llamas (flammagenitus) y no es un relato apocalíptico es un dato y está en el libro.